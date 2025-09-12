Habrá sesión de Diputados el miércoles próximo para tratar los vetos de Milei y otros temas claves

Comisiones especiales y cambios en los DNU

Los legisladores debatirán asimismo varios proyectos para conformar comisiones especiales dedicadas a esclarecer episodios como la distribución de fentanilo adulterado en el sistema de salud y el rol de la ANMAT en la supervisión de esos casos.

La agenda incluye además cambios en el régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia, con propuestas para acotar atribuciones del Ejecutivo y reforzar el control parlamentario, que ya cuenta con media sanción en el Senado.

También tratarán reformas en la estructura de ANDIS, la derogación de artículos de normas vigentes sobre discapacidad y la creación de programas de prevención del embarazo adolescente. También figuran expedientes referidos a la transformación del INA y el INPRES, y a la aprobación de estatutos para organismos como la Policía Federal y la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

El trasfondo político estará atravesado por negociaciones entre bloques opositores y gobernadores peronistas y radicales, que reclaman mayores transferencias a las provincias. El oficialismo, en paralelo, busca sumar aliados y evalúa alternativas en el Presupuesto 2026 para impedir que los dos tercios requeridos en ambas cámaras permitan revertir los vetos.

Cómo es el temario completo

1. Rechazo del veto a la ley de emergencia en pediatría.

2. Rechazo del veto al financiamiento universidades.

3. Pedido de informes verbales a Karina Milei, Lugones y Francos por supuestas coimas en la Andis.

4. Nuevo régimen legal para regular los DNU.

5. Comisión investigadora del fentanilo contaminado.

6. Reforma de la Andis.

7. Programas/Planes de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia.

8. Rechazo del Decreto de Facultades Delegadas 396-25 que transforma el INA y fusiona INPRES en SEGEMAR.

9. Rechazo del DNU 62-25, que modifica las terapias de hormonización de la Ley de Identidad de Género.

10. Rechazo al DNU 0061-25 que aprueba el estatuto de la Policía Federal.

11. Rechazo al Decreto de Facultades Delegadas 0077-25 que transforma la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro de Armas.

12. Ley de Emergencia en el Sistema de Ciencia y Técnica.

13. Ley de Alzheimer.