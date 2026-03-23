Milei festejó la puesta en marcha del acuerdo Mercosur-UE anunciado por Bruselas

En tanto, para la entrada en vigencia completa, faltan las ratificaciones de Brasil y Paraguay (por el Mercosur) y la mayoría de los países europeos, entre ellos Francia, Italia, España y Alemania, que deberán completar sus procesos internos de notificación antes de la fecha límite para acceder a los beneficios en el plazo previsto.

¿En qué consiste la aplicación "provisional" del tratado Mercosur-UE ?

El mecanismo de aplicación provisional permitirá que las empresas operen bajo las nuevas reglas mientras continúa el proceso de ratificación y cooperación en los estados miembro de la UE.

Según se informó oficialmente, en esta primera etapa se centrará en el pilar comercial, que es competencia exclusiva de las instituciones comunitarias de Bruselas. La aplicación provisional afectará principalmente a los capítulos de eliminación de aranceles industriales y agrícolas.

Así, la decisión permitirá que las reducciones arancelarias y las cuotas de exportación acordadas comiencen a operar sin esperar la ratificación total de todos los parlamentos nacionales de la Unión Europea.

javier-milei-mercosur-union-europea-paraguay-3

El acuerdo crea un mercado de más de 780 millones de consumidores y busca reducir los costos operativos para las exportaciones de ambos lados del Atlántico, eliminando gravámenes que en algunos sectores superan el 30%.

Para la Argentina, el acuerdo representa una oportunidad estratégica para ampliar exportaciones, diversificar destinos y mejorar el acceso a un mercado de alto poder adquisitivo como el europeo. La UE eliminaría de manera gradual aranceles que hoy encarecen productos argentinos clave, mientras que el Mercosur abriría su mercado a bienes industriales y tecnológicos europeos, en un esquema de desgravación progresiva.

Los sectores argentinos más favorecidos son los vinculados al agro y la agroindustria, principal fortaleza exportadora del país. La carne vacuna aparece como uno de los grandes ganadores, con cuotas ampliadas y menores impuestos de ingreso a Europa. También se beneficiarían la carne aviar, los lácteos, el trigo, el maíz, el arroz, la soja y sus derivados, además de las economías regionales, como vinos, frutas, cítricos y productos orgánicos.