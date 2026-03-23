Milei festejó la puesta en marcha del acuerdo Mercosur-UE anunciado por Bruselas
El Presidente celebró la información dada a conocer por el canciller Pablo Quirno en sus redes, que marca que desde 1 de mayo entra en vigor la aplicación provisional del entendimiento entre ambos bloques.
Entra en vigencia provisional el acuerdo Comercial Mercosur-UE (Foto: archivo).
"TMAP", publicó el presidente Javier Milei en su cuenta oficial en X este lunes, sigla que según el vocabulario libertario significa "Todo Marcha Acorde al Plan". El motivo del posteo es el anuncio realizado por la Comisión Europea, que informó la puesta en marcha de manera provisional del acuerdo de libre comercio entre los países del Mercosur con los de la Unión Europea, pese a que falta que muchos países ratifiquen el tratado en sus respectivos parlamentos.
Apenas llegado de su viaje a Hungría, el Presidente se hizo eco de un comunicado difundido por el canciller Pablo Quirno, en el que se destaca que "la Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo MERCOSUR–Unión Europea a partir del 1 de mayo".
Después de muchos años de negociaciones entre ambos bloques, el acuerdo se firmó el pasado 16 de enero en una cumbre del Mercosur en Paraguay y Milei lo promulgó el 28 de febrero, casi inmediatamente después de la sanción votada por el Senado. Otro de los países del Mercosur cuyo parlamento ya ratificó el acuerdo, casi a la par de Argentina, fue Uruguay.
En tanto, para la entrada en vigencia completa, faltan las ratificaciones de Brasil y Paraguay (por el Mercosur) y la mayoría de los países europeos, entre ellos Francia, Italia, España y Alemania, que deberán completar sus procesos internos de notificación antes de la fecha límite para acceder a los beneficios en el plazo previsto.
¿En qué consiste la aplicación "provisional" del tratado Mercosur-UE ?
El mecanismo de aplicación provisional permitirá que las empresas operen bajo las nuevas reglas mientras continúa el proceso de ratificación y cooperación en los estados miembro de la UE.
Según se informó oficialmente, en esta primera etapa se centrará en el pilar comercial, que es competencia exclusiva de las instituciones comunitarias de Bruselas. La aplicación provisional afectará principalmente a los capítulos de eliminación de aranceles industriales y agrícolas.
Así, la decisión permitirá que las reducciones arancelarias y las cuotas de exportación acordadas comiencen a operar sin esperar la ratificación total de todos los parlamentos nacionales de la Unión Europea.
El acuerdo crea un mercado de más de 780 millones de consumidores y busca reducir los costos operativos para las exportaciones de ambos lados del Atlántico, eliminando gravámenes que en algunos sectores superan el 30%.
Para la Argentina, el acuerdo representa una oportunidad estratégica para ampliar exportaciones, diversificar destinos y mejorar el acceso a un mercado de alto poder adquisitivo como el europeo. La UE eliminaría de manera gradual aranceles que hoy encarecen productos argentinos clave, mientras que el Mercosur abriría su mercado a bienes industriales y tecnológicos europeos, en un esquema de desgravación progresiva.
Los sectores argentinos más favorecidos son los vinculados alagro y la agroindustria, principal fortaleza exportadora del país. La carne vacuna aparece como uno de los grandes ganadores, con cuotas ampliadas y menores impuestos de ingreso a Europa. También se beneficiarían la carne aviar, los lácteos, el trigo, el maíz, el arroz, la soja y sus derivados, además de las economías regionales, como vinos, frutas, cítricos y productos orgánicos.