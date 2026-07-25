La Joaqui reaccionó con un llamativo posteo tras los rumores de separación con Luck Ra

Por el momento, ninguno de los dos artistas confirmó ni desmintió públicamente la ruptura, algo que mantiene expectante a sus seguidores a la espera de definiciones.

Los motivos detrás de la separación

Según reveló el panelista Pepe Ochoa en LAM (América TV), la crisis entre La Joaqui y Luck Ra sería mucho más profunda de lo que se creía, con casi mes y medio de distanciamiento real: "Ellos están en una crisis muy profunda. No están juntos. Ya hace casi un mes y pico, mes y medio. Obviamente, tal vez salgan a negarlo, pero no están bien". El periodista precisó además que la decisión de tomar distancia habría partido de Luck Ra, mientras que la cantante seguiría apostando fuerte a la relación: "Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender".