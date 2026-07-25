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La Joaqui reaccionó con un llamativo posteo tras los rumores de separación con Luck Ra

La Joaqui reapareció un mensaje en sus historias de Instagram, en medio de los rumores de separación con Luck Ra.

25 jul 2026, 15:52
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La Joaqui reaccionó con un llamativo posteo tras los rumores de separación con Luck Ra

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La Joaqui reaccionó con un llamativo posteo tras los rumores de separación con Luck Ra

La Joaqui reaccionó con un llamativo posteo tras los rumores de separación con Luck Ra

En medio de los rumores de separación con Luck Ra, La Joaqui reapareció este sábado en las redes con una historia que no hizo más que alimentar las versiones sobre la crisis de pareja.

La cantante compartió un posteo desde el estudio de Luzu TV, donde acompañó la publicación con un mensaje dirigido a sus seguidores: "Hola mis amores, hoy no estoy en el programa pero quiero que vayan a ver a mis reinas para alegrarse el sábado".

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La historia, en la que se la ve ausente de la habitual mesa del ciclo pero enviando su cariño a sus compañeras, generó de inmediato repercusión entre los usuarios, que la vincularon directamente con la separación que había trascendido horas antes en LAM (América TV).

La ausencia de La Joaqui en el programa, sumada al tono del mensaje, redobló la atención sobre su situación sentimental con Luck Ra, luego de que en LAM se diera a conocer la información sobre la crisis que atraviesa la pareja.

Por el momento, ninguno de los dos artistas confirmó ni desmintió públicamente la ruptura, algo que mantiene expectante a sus seguidores a la espera de definiciones.

Los motivos detrás de la separación

Según reveló el panelista Pepe Ochoa en LAM (América TV), la crisis entre La Joaqui y Luck Ra sería mucho más profunda de lo que se creía, con casi mes y medio de distanciamiento real: "Ellos están en una crisis muy profunda. No están juntos. Ya hace casi un mes y pico, mes y medio. Obviamente, tal vez salgan a negarlo, pero no están bien". El periodista precisó además que la decisión de tomar distancia habría partido de Luck Ra, mientras que la cantante seguiría apostando fuerte a la relación: "Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender".

     

 

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