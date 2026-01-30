Milei negó un acuerdo con Trump para que Argentina reciba deportados de Estados Unidos

"Cuidado con operadores locales o del exterior, que inventan escenarios para meter miedo y operar políticamente", indicó. Otra publicación de la cuenta ASB también compartida por el mandatario también se asevera que es "i nformación 100% falsa".

El Gobierno recomendó no viajar a Cuba

La Cancillería argentina recomendó a los ciudadanos argentinos no viajar a Cuba o posponer viajes turísticos a la isla. El anuncio se realizó luego de conoce las medidas que endurecen el bloqueo de Estados Unidos al país centroamericano.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que "ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla".

sin combustible en cuba

"Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación", agregaron.

Además, detallaron que en la isla "se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos".

El anuncio de Trump

"Muchos ciudadanos cubanos viven en Estados Unidos luego de haber sido maltratados por el gobierno de Cuba. No será capaz de sobrevivir", deslizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la alfombra roja de la presentación de la película sobre la isla.

Donald Trump Reuters (2)

La declaración tuvo lugar en medio de la advertencia de subirle los aranceles a aquellos países que comercien petróleo con Cuba. Con esa medida, el mandatario refuerza el bloque norteamericano que pesa sobre la isla desde el gobierno de John F. Kennedy en el inicio de la década del 60 en el siglo XX y que se profundiza después de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, el principal proveedor del crudo.

La situación para Cuba se empezó a complicar desde la guerra de Ucrania, que hizo que no llegue el petróleo ruso. Tampoco el de Irán que se encuentra en una tensión en escalada con Estados Unidos.