El Gobierno recomendó a los ciudadanos argentinos no viajar a Cuba

La Cancillería argentina recomendó a los ciudadanos argentinos no viajar a Cuba o posponer viajes turísticos a la isla. El anuncio se realizó luego de conoce las medidas que endurecen el bloqueo de Estados Unidos al país centroamericano.
El Gobierno pidió evitar o posponer viajes turísticos tras el endurecimiento de las medidas de Estados Unidos y advirtió por faltantes de combustible, cortes de luz, problemas con el agua y escasez de alimentos y medicamentos.
La Cancillería argentina recomendó a los ciudadanos argentinos no viajar a Cuba o posponer viajes turísticos a la isla. El anuncio se realizó luego de conoce las medidas que endurecen el bloqueo de Estados Unidos al país centroamericano.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que "ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla".
"Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación", agregaron.
Además, detallaron que en la isla "se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos".
Noticia en desarrollo...