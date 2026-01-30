En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Argentinos
TRAS LOS ANUNCIOS DE TRUMP

El Gobierno recomendó a los ciudadanos argentinos no viajar a Cuba

El Gobierno pidió evitar o posponer viajes turísticos tras el endurecimiento de las medidas de Estados Unidos y advirtió por faltantes de combustible, cortes de luz, problemas con el agua y escasez de alimentos y medicamentos.

El Gobierno recomendó a los ciudadanos argentinos no viajar a Cuba

La Cancillería argentina recomendó a los ciudadanos argentinos no viajar a Cuba o posponer viajes turísticos a la isla. El anuncio se realizó luego de conoce las medidas que endurecen el bloqueo de Estados Unidos al país centroamericano.

Leé también Venezuela, Cuba, Irán y ¿Groenlandia?: el plan de Trump en esos puntos que reconfigura el mapa global
En el fin de semana, las declaraciones de Donald Trump marcan que no tiene límites para sus ambiciones y planes. (Foto: A24.com)

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que "ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla".

"Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación", agregaron.

Además, detallaron que en la isla "se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos".

Noticia en desarrollo...

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno Argentinos Cuba
Notas relacionadas
Llegaron a Cuba los restos de 32 militares muertos en la operación de Estados Unidos en Venezuela
Alerta en Cuba: planes de evacuación de embajadas ante las nuevas medidas de presión de Donald Trump
Anunciaron cambios en pasaportes y DNI a partir de febrero: qué pasará con los documentos actuales

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar