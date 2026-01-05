La fuerte advertencia de Trump contra Cuba tras la detención de Maduro: " A punto de caer"
El presidente de Estados Unidos aseguró que la isla atraviesa una crisis tras perder el petróleo venezolano. Cuba confirmó la muerte de 32 efectivos tras el ataque en Caracas para detener a Nicolás Maduro.
Donald Trump asegura que Cuba está a punto de caer sin el petróleo venezolano
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba se encuentra al borde del colapso económico y político, luego de quedar severamente afectada por la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la interrupción del suministro de petróleo que, según afirmó, sostenía buena parte de la economía de la isla.
“Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano”, sostuvo Trump en declaraciones realizadas a bordo del Air Force One, durante su traslado desde Florida hacia Washington.
El mandatario estadounidense consideró que el escenario actual vuelve innecesaria una intervención directa en territorio cubano. “No creo que necesitemos ninguna acción”, afirmó, y agregó que las medidas adoptadas por su gobierno generan respaldo entre la comunidad cubano-estadounidense: “Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros”.
En ese mismo marco, Trump aseguró que durante el operativo realizado en Caracas para capturar a Nicolás Maduro “muchos cubanos” murieron mientras intentaban proteger al exmandatario venezolano. Sus declaraciones se produjeron casi en simultáneo con un comunicado oficial emitido por el gobierno de Cuba, que confirmó víctimas fatales entre sus ciudadanos.
Desde la administración estadounidense, el secretario de Estado,Marco Rubio evitó profundizar sobre los pasos que seguirá Washington respecto de la isla. En una entrevista televisiva, se limitó a señalar que “el Gobierno cubano es un gran problema” y remarcó que Estados Unidos no es “admirador del régimen cubano”, aunque sin adelantar definiciones concretas.
Cuba confirmó la muerte de 32 efectivos durante el ataque en Caracas
Según el comunicado difundido desde La Habana, los fallecidos formaban parte de misiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, desplegadas a pedido de organismos homólogos venezolanos.
“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”, señaló el texto oficial.
De acuerdo con la información brindada, los efectivos murieron durante enfrentamientos directos con las fuerzas atacantes o como consecuencia de bombardeos sobre instalaciones estratégicas en la madrugada del 3 de enero de 2026. Desde el gobierno cubano destacaron que los fallecidos “cumplieron digna y heroicamente con su deber” y ofrecieron detalles sobre la notificación a los familiares.
El comunicado indicó que, una vez confirmadas las identidades, los familiares recibieron las condolencias del general Raúl Castro, del presidente Miguel Díaz-Canel y de las máximas autoridades militares y de seguridad. Además, se anunció que el Estado cubano organizará actos oficiales para rendirles homenaje.
“Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica el sentir solidario de millones de compatriotas”, concluyó el mensaje difundido por el gobierno de la isla.