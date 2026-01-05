La fuerte advertencia de Trump contra Cuba tras la detención de Maduro: " A punto de caer"

Desde la administración estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio evitó profundizar sobre los pasos que seguirá Washington respecto de la isla. En una entrevista televisiva, se limitó a señalar que “el Gobierno cubano es un gran problema” y remarcó que Estados Unidos no es “admirador del régimen cubano”, aunque sin adelantar definiciones concretas.

Cuba confirmó la muerte de 32 efectivos durante el ataque en Caracas

El gobierno de Cuba confirmó oficialmente la muerte de 32 cubanos que cumplían funciones de seguridad de Nicolás Maduro durante el ataque de Estados Unidos en Venezuela, que concluyó con la captura del líder chavista y su traslado a una cárcel de máxima seguridad en Brooklyn, Nueva York.

Según el comunicado difundido desde La Habana, los fallecidos formaban parte de misiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, desplegadas a pedido de organismos homólogos venezolanos.

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”, señaló el texto oficial.

cuba

De acuerdo con la información brindada, los efectivos murieron durante enfrentamientos directos con las fuerzas atacantes o como consecuencia de bombardeos sobre instalaciones estratégicas en la madrugada del 3 de enero de 2026. Desde el gobierno cubano destacaron que los fallecidos “cumplieron digna y heroicamente con su deber” y ofrecieron detalles sobre la notificación a los familiares.

El comunicado indicó que, una vez confirmadas las identidades, los familiares recibieron las condolencias del general Raúl Castro, del presidente Miguel Díaz-Canel y de las máximas autoridades militares y de seguridad. Además, se anunció que el Estado cubano organizará actos oficiales para rendirles homenaje.

“Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica el sentir solidario de millones de compatriotas”, concluyó el mensaje difundido por el gobierno de la isla.