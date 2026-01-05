En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Venezuela
Donald Trump
Conflicto internacional

La fuerte advertencia de Trump contra Cuba tras la detención de Maduro: " A punto de caer"

El presidente de Estados Unidos aseguró que la isla atraviesa una crisis tras perder el petróleo venezolano. Cuba confirmó la muerte de 32 efectivos tras el ataque en Caracas para detener a Nicolás Maduro.

Donald Trump asegura que Cuba está a punto de caer sin el petróleo venezolano

Donald Trump asegura que Cuba está a punto de caer sin el petróleo venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba se encuentra al borde del colapso económico y político, luego de quedar severamente afectada por la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la interrupción del suministro de petróleo que, según afirmó, sostenía buena parte de la economía de la isla.

Leé también Alberto Fernández cuestionó a Trump y apuntó también contra el gobierno de Milei tras la detención de Maduro
Alberto Fernández cuestionó a Trump y apuntó contra el gobierno de Milei tras la detención de Maduro

Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano”, sostuvo Trump en declaraciones realizadas a bordo del Air Force One, durante su traslado desde Florida hacia Washington.

Embed

El mandatario estadounidense consideró que el escenario actual vuelve innecesaria una intervención directa en territorio cubano. “No creo que necesitemos ninguna acción”, afirmó, y agregó que las medidas adoptadas por su gobierno generan respaldo entre la comunidad cubano-estadounidense: “Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros”.

TRUMP REUTERS

En ese mismo marco, Trump aseguró que durante el operativo realizado en Caracas para capturar a Nicolás Maduro “muchos cubanos” murieron mientras intentaban proteger al exmandatario venezolano. Sus declaraciones se produjeron casi en simultáneo con un comunicado oficial emitido por el gobierno de Cuba, que confirmó víctimas fatales entre sus ciudadanos.

Desde la administración estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio evitó profundizar sobre los pasos que seguirá Washington respecto de la isla. En una entrevista televisiva, se limitó a señalar que “el Gobierno cubano es un gran problema” y remarcó que Estados Unidos no es “admirador del régimen cubano”, aunque sin adelantar definiciones concretas.

Cuba confirmó la muerte de 32 efectivos durante el ataque en Caracas

El gobierno de Cuba confirmó oficialmente la muerte de 32 cubanos que cumplían funciones de seguridad de Nicolás Maduro durante el ataque de Estados Unidos en Venezuela, que concluyó con la captura del líder chavista y su traslado a una cárcel de máxima seguridad en Brooklyn, Nueva York.

Según el comunicado difundido desde La Habana, los fallecidos formaban parte de misiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, desplegadas a pedido de organismos homólogos venezolanos.

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”, señaló el texto oficial.

cuba

De acuerdo con la información brindada, los efectivos murieron durante enfrentamientos directos con las fuerzas atacantes o como consecuencia de bombardeos sobre instalaciones estratégicas en la madrugada del 3 de enero de 2026. Desde el gobierno cubano destacaron que los fallecidos “cumplieron digna y heroicamente con su deber” y ofrecieron detalles sobre la notificación a los familiares.

El comunicado indicó que, una vez confirmadas las identidades, los familiares recibieron las condolencias del general Raúl Castro, del presidente Miguel Díaz-Canel y de las máximas autoridades militares y de seguridad. Además, se anunció que el Estado cubano organizará actos oficiales para rendirles homenaje.

“Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica el sentir solidario de millones de compatriotas”, concluyó el mensaje difundido por el gobierno de la isla.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Venezuela Donald Trump Cuba Estados Unidos Nicolás Maduro
Notas relacionadas
Cómo supervisó Donald Trump la misión que capturó a Nicolás Maduro
Donald Trump lanzó una dura advertencia a la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez
Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez invitó a EE.UU. a "trabajar en una agenda de cooperación"

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar