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Milei prometió "exterminar" la inflación y aseguró que Cuba "será libre" a mitad de año

El Presidente habló en la cumbre conservadora CPAC en Budapest, donde defendió su plan económico y analizó el escenario internacional.

Milei prometió exterminar la inflación y aseguró que Cuba será libre a mitad de año

Milei prometió "exterminar" la inflación y aseguró que Cuba "será libre" a mitad de año

El presidente Javier Milei prometió este sábado en Hungría "exterminar" la inflación hacia el final de su mandato y también sostuvo que Cuba “será libre” a mitad de año.

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Al participar como orador principal en la cumbre conservadora CPAC en Budapest, el mandatario argentino reforzó su alianza con el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, a quien calificó como un "estadista" y un "faro" para Occidente.

Durante su discurso, Milei realizó un balance de su gestión económica y aseguró que, tras recibir un país con una inflación que "viajaba al 15.000% anual", actualmente se encuentra en torno al 30%.

"Probablemente sobre el final de nuestro mandato, en este primero, la terminaremos por exterminar", enfatizó.

El mandatario atribuyó las estadísticas a la eliminación de "todas las fuentes de emisión monetaria" y a la ejecución de lo que definió como "el ajuste más grande de la historia de la humanidad".

Milei: "Seguramente, antes de mitad de año, veamos a Cuba libre

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En cuanto a la situación internacional, el jefe de Estado se refirió al presente de Cuba, señalando que la isla está atravesando su propia "perestroika" debido a la "miseria actual".

En ese contexto, Milei vinculó el futuro de la región con el resultado político en Estados Unidos: "Seguramente antes de mitad de año, con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba libre", sentenció.

En otro tramo de su disertación, el mandatario criticó duramente el modelo de "Estado niñera" de la Unión Europea, al que acusó de destruir el mérito y generar estancamiento mediante regulaciones y subsidios.

En ese punto, coincidió con el líder de Vox, Santiago Abascal, al referirse al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como un "pichón de tirano".

Finalmente, el presidente proyectó a la Argentina como un socio energético estratégico para Europa, estimando exportaciones por 30.000 millones de dólares anuales para 2030.

Concluyó su intervención citando a Virgilio: "Jamás cedas ante el mal, sino combátelo con más fuerza".

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