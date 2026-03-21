El presidente Javier Milei prometió este sábado en Hungría "exterminar" la inflación hacia el final de su mandato y también sostuvo que Cuba “será libre” a mitad de año.
El Presidente habló en la cumbre conservadora CPAC en Budapest, donde defendió su plan económico y analizó el escenario internacional.
Milei prometió "exterminar" la inflación y aseguró que Cuba "será libre" a mitad de año
El presidente Javier Milei prometió este sábado en Hungría "exterminar" la inflación hacia el final de su mandato y también sostuvo que Cuba “será libre” a mitad de año.
Al participar como orador principal en la cumbre conservadora CPAC en Budapest, el mandatario argentino reforzó su alianza con el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, a quien calificó como un "estadista" y un "faro" para Occidente.
Durante su discurso, Milei realizó un balance de su gestión económica y aseguró que, tras recibir un país con una inflación que "viajaba al 15.000% anual", actualmente se encuentra en torno al 30%.
"Probablemente sobre el final de nuestro mandato, en este primero, la terminaremos por exterminar", enfatizó.
El mandatario atribuyó las estadísticas a la eliminación de "todas las fuentes de emisión monetaria" y a la ejecución de lo que definió como "el ajuste más grande de la historia de la humanidad".
En cuanto a la situación internacional, el jefe de Estado se refirió al presente de Cuba, señalando que la isla está atravesando su propia "perestroika" debido a la "miseria actual".
En ese contexto, Milei vinculó el futuro de la región con el resultado político en Estados Unidos: "Seguramente antes de mitad de año, con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba libre", sentenció.
En otro tramo de su disertación, el mandatario criticó duramente el modelo de "Estado niñera" de la Unión Europea, al que acusó de destruir el mérito y generar estancamiento mediante regulaciones y subsidios.
En ese punto, coincidió con el líder de Vox, Santiago Abascal, al referirse al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como un "pichón de tirano".
Finalmente, el presidente proyectó a la Argentina como un socio energético estratégico para Europa, estimando exportaciones por 30.000 millones de dólares anuales para 2030.
Concluyó su intervención citando a Virgilio: "Jamás cedas ante el mal, sino combátelo con más fuerza".