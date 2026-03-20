El Gobierno y el 24 de Marzo: ¿Qué va a hacer Milei a 50 años del golpe de Estado de 1976?
Tras declarar día no laborable y feriado puente el lunes 23 de marzo, el Gobierno ordenó la apertura de archivos clasificados de la SIDE y prepara otro mensaje sorpresa para el 50° aniversario del golpe cívico militar de 1976. Cerca de Milei descartan indultos a militares condenados.
Presidente Javier Milei y ministro de Defensa, General Carlos Presti. El gobierno y su mensaje por el 50° aniversario del Golpe de Estado de 1976.
Como cada 24 de marzo desde que llegó al poder, Javier Milei al menos hasta ese viernes no tenía previsto en agenda ningún acto público referido al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia para conmemorar el 50° Aniversario del Golpe de Estado cívico-militar de 1976.
Aunque extendió el feriado nacional del martes con un feriado puente turístico para este lunes 23, en el Gobierno no planean ninguna actividad especial, más allá de un mensaje apelando a la ya clásica "batalla cultural" con un video que como hizo en los dos primeros años de gestión de La Libertad Avanza, promocionando un mensaje para la "verdad completa".
Una alta fuente de la Casa Rosada consultada por A24.com descartó la posibilidad de que Milei firme un indulto a los exjefes militares condenados por delitos de lesa humanidad durante la represión ilegal entre 1976 y 1983.
En tanto, el Gobierno mantuvo un hermético silencio esta semana ane un duro documento difundido por la Iglesia, con fuertes definiciones sobre la Memoria, la violencia y el odio presente del país. Con una consigna clara -“Nunca más” a la dictadura y “siempre más” a una democracia justa-, los obispos hicieron un llamado a reconstruir la fraternidad y bajar el nivel de confrontación social.
El video que prepara el Gobierno por el 24 de marzo
En tanto, los equipos de comunicación del Gobierno guardaban bajo 7 llaves el contenido del nuevo mensaje que difundirá la Casa Rosada al cumplirse los 50 años del Golpe.
Según trascendidos, equipos de digitales que responden al asesor presidencial Santiago Caputo y al director Juan Pablo Carreira, prepararon un nuevo video para alimentar la "verdad completa" con entrevistas y testimonios de referentes de distintos sectores involucrados en los conflictos políticos que atravesó el país en los años 70, como ya hizo el 24 de marzo de 2024 y de 2025.
Por un lado apeló al testimonio del ex jefe de la Side de Carlos Menem, Juan Bautista "Tata" Yofre, por otro lado, a familiares de víctimas de organizaciones guerrilleras de la época, y en tercer lugar a un exdirigente montonero que puso en duda el número de 30.000 detenidos-desaparecidos.
El gobierno de La Libertad Avanza y toda su dirigencia cuestionó ese número que según dijo, fue un invento de los organismos de izquierda, a pesar de que se trató de un número consensuado como emblema del retorno democrático a partir del informe "Nunca Más" que la CONADEP le entregó en 1986 al expresidente Raúl Alfonsín y cuyos testimonios sirvieron de pruebas concretas para la investigación, el juicio público y la condena por delitos de lesa humanidad a los responsables de las Juntas militares que actuaron entre 1976 y 1983.
Para este año en la Casa Rosada preparaban otro video con el mismo slogan: "verdad completa" y buscaban la participación de hijos de desaparecidos.
Los archivos de la SIDE
En vísperas del 50 aniversario del golpe de estado de 1976, el Gobierno anunció la ampliación de la desclasificación de archivos de la Side entre los años 1973 hasta 1983, es decir, dos años previos al golpe contra el gobierno de isabel Martínez de Perón,
Se trata de una segunda etapa de apertura de archivos clasificados como "secretos" entre 1973 y 1983, una medida que el gobierno había anunciado el 24 de marzo de año pasado, a través del vocero y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Iniciamos el Procedimiento de Publicación de documentos históricos correspondientes al período 1973-1983.
En esta primera instancia, se publicará un conjunto de 26 documentos oficiales distribuidos en 492 páginas y la Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la… pic.twitter.com/aCoe4hS632
Las marchas por el 50 aniversario del Golpe de 1976
Como cada 24 de marzo, pero esta vez con mayor masividad por cumplirse los 50 años del Golpe de Estado más cruento ocurrido en el país, organismos defensores de los Derechos Humanos y partidos políticos de la oposición convocaron a marchas y homenajes a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura.
Las movilizaciones que confluirán en Plaza de Mayo y en distintas plazas del país, por la fecha durante el feriado nacional. Por un lado, la CGT y distintos gremios convocan a la Plaza de Mayo a partir del mediodía desde Diagonal Sur y Bolívar, avenida de Mayo e Irigoyen mientras que la izquierda, las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo mantienen su propia convocatoria y La Cámpora marchará como ya es su costumbre, desde la Ex Esma hacia la Plaza de Mayo.