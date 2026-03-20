El Gobierno y el 24 de Marzo: ¿Qué va a hacer Milei a 50 años del golpe de Estado de 1976?

El video que prepara el Gobierno por el 24 de marzo

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En tanto, los equipos de comunicación del Gobierno guardaban bajo 7 llaves el contenido del nuevo mensaje que difundirá la Casa Rosada al cumplirse los 50 años del Golpe.

Según trascendidos, equipos de digitales que responden al asesor presidencial Santiago Caputo y al director Juan Pablo Carreira, prepararon un nuevo video para alimentar la "verdad completa" con entrevistas y testimonios de referentes de distintos sectores involucrados en los conflictos políticos que atravesó el país en los años 70, como ya hizo el 24 de marzo de 2024 y de 2025.

En el video difundido como mensaje de la denominada "batalla cultural" para contrarrestar el relato de los organismos de derechos humanos, en 2024 el gobierno apeló a tres figuras simbólicas que representaban a los sectores en pugna en los años 70, con el slogan que llamaba a debatir la "verdad completa", apuntando a reivindicar a "las otras víctimas" de las organizaciones guerrilleras durante el gobierno peronista antes de 1976.

El video del Gobierno por el 24M tuvo entre sus protagoistas al ex jefe de la SIDE de Carlos Menem, Juan Bautista Yofre quien denunció irregularidades en subsidios a víctimas de la dictadura. Foto Captura pantalla.jpg

Por un lado apeló al testimonio del ex jefe de la Side de Carlos Menem, Juan Bautista "Tata" Yofre, por otro lado, a familiares de víctimas de organizaciones guerrilleras de la época, y en tercer lugar a un exdirigente montonero que puso en duda el número de 30.000 detenidos-desaparecidos.

El gobierno de La Libertad Avanza y toda su dirigencia cuestionó ese número que según dijo, fue un invento de los organismos de izquierda, a pesar de que se trató de un número consensuado como emblema del retorno democrático a partir del informe "Nunca Más" que la CONADEP le entregó en 1986 al expresidente Raúl Alfonsín y cuyos testimonios sirvieron de pruebas concretas para la investigación, el juicio público y la condena por delitos de lesa humanidad a los responsables de las Juntas militares que actuaron entre 1976 y 1983.

Agustín Laje, filósofo y presidente de la Fundación Faro usina ideológica de LLA, protagonizó el video del Gobierno por el 24 de marzo. Foto Captura.jpeg

En 2025, en Casa Rosada eligieron al asesor político de Milei, politólogo y presidente la Fundación Faro, Agustín Laje, quien a través de un extenso video, reposteado por todos los funcionarios de la Casa Rosada encabezados por el presidente, reafirmó las negación a la cifra difundida por los organismos de derechos humanos y puso en tela de juicio el cobro de indemnizaciones de víctimas de la dictadura.

Para este año en la Casa Rosada preparaban otro video con el mismo slogan: "verdad completa" y buscaban la participación de hijos de desaparecidos.

Los archivos de la SIDE

plaza de mayo-dia de la memoria.webp La izquierda y el kirchnerismo no compartirán la movilización pero confluirán en Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia (Foto: Telam)

En vísperas del 50 aniversario del golpe de estado de 1976, el Gobierno anunció la ampliación de la desclasificación de archivos de la Side entre los años 1973 hasta 1983, es decir, dos años previos al golpe contra el gobierno de isabel Martínez de Perón,

Se trata de una segunda etapa de apertura de archivos clasificados como "secretos" entre 1973 y 1983, una medida que el gobierno había anunciado el 24 de marzo de año pasado, a través del vocero y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SIDE_Argentina/status/2034669058759577654?s=20&partner=&hide_thread=false Iniciamos el Procedimiento de Publicación de documentos históricos correspondientes al período 1973-1983.



En esta primera instancia, se publicará un conjunto de 26 documentos oficiales distribuidos en 492 páginas y la Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la… pic.twitter.com/aCoe4hS632 — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) March 19, 2026

Las marchas por el 50 aniversario del Golpe de 1976

Masiva marcha del 24M en Plaza de Mayo, repudió el Golpe de Estado de 1976. Foto Captura.jpg

Como cada 24 de marzo, pero esta vez con mayor masividad por cumplirse los 50 años del Golpe de Estado más cruento ocurrido en el país, organismos defensores de los Derechos Humanos y partidos políticos de la oposición convocaron a marchas y homenajes a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura.

Las movilizaciones que confluirán en Plaza de Mayo y en distintas plazas del país, por la fecha durante el feriado nacional. Por un lado, la CGT y distintos gremios convocan a la Plaza de Mayo a partir del mediodía desde Diagonal Sur y Bolívar, avenida de Mayo e Irigoyen mientras que la izquierda, las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo mantienen su propia convocatoria y La Cámpora marchará como ya es su costumbre, desde la Ex Esma hacia la Plaza de Mayo.