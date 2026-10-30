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Papa León XIV
El papa León XIV en la Argentina

Milei recibirá al papa León XIV "al pie del avión" y el Gobierno evalúa transmitirlo por cadena nacional

Agustín Caulo, Secretario de Culto, anunció que el propio Presidente será la máxima autoridad argentina que le de la bienvenida a nuestro país al Santo Pontífice, cuando aterrice el próximo domigo 8 de noviembre a las 16.30 horas.

El Papa será recibido personalmente por el presidente Milei cuando arribe al aeroparque metropolitano. (foto: archivo)

El Papa será recibido personalmente por el presidente Milei cuando arribe al aeroparque metropolitano. (foto: archivo)
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Javier Milei celebró la confirmación del Papa de su visita a la Argentina. (Foto: archivo).

Caulo, en declaraciones a Radio Mitre, agregó que el Gobierno evalúa transmitir la llegada del Sumo Pontífice por cadena nacional. “Esperamos que sea un momento lindo del que podamos disfrutar todos los argentinos", aseguró.

"La intención del gobierno es que lo podamos compartir con todos los argentinos y se está evaluando que haya momentos determinados que se puedan transmitir por cadena nacional, donde el Presidente pueda acompañar a su santidad en alguna actividad". Es decir, participar en más encuentros que el que está pautado en la Casa de Gobierno ese mismo domingo 8 de noviembre.

Luego dio algún detalle de los desplazamientos inmediatos: "Lo primero que tenemos es una ofrenda floral en el monumento del Libertador General José de San Martín, enfrente de donde está el Palacio San Martín, en la plaza. Después de esa ofrenda, el Papa León XIV irá a Casa de Gobierno". Ese será el primer encuentro a solas con el Presidente, en la Casa Rosada, por agenda, previsto a las 17.50 horas del domingo 8.

León XIV recibido por el presidente Javier Milei

Ya está confirmado oficialmente por el secretario de Culto. Javier Milei estará aguardando al Papa en Aeroparque para el momento en que llegue desde Uruguay. Caulo reseñó que la gira apostólica comienza en Uruguay y desde allí viene a Argentina. "Aterriza y lo recibiremos así, muy, muy contentos", expresó Caulo.

Javier Milei con el Papa en El Vaticano. El presidente lo recibirá personalmente cuando llegue León XIV a suelo argentino. (Foto: Presidencia).

Javier Milei con el Papa en El Vaticano. El presidente lo recibirá personalmente cuando llegue León XIV a suelo argentino. (Foto: Presidencia).

Luego de la ofrenda floral al General San Martín, en la plaza en su honor en Retiro (en el lugar histórico en donde alistó a sus granaderos a caballo), irá a la Casa Rosada y también lo recibirá el presidente de la Nación con el Gabinete y será el encuentro oficial de los dos jefes de Estado. Ese primer día culminará con el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El funcionario recordó la emoción que le significó acompañar al canciller Pablo Quirno para entregar la carta de invitación oficial para la visita que ya está por concretarse: "Todavía me acuerdo con anhelo del momento en el que acompañé al canciller Quirno a entregar la carta. En ese momento íbamos con una ilusión a Roma: darle a Su Santidad la carta del presidente, en la que lo invitaba a venir a la Argentina. Era una ilusión enorme", resumió el funcionario de Culto que, con sólo 36 años, no había nacido la última vez que un Papa estuvo en nuestro país: Juan Pablo II en 1987.

En pocas palabras

  • Javier Milei recibirá al Papa al pie del avión el domingo 8 de noviembre a las 16:30, confirmando su rol como máxima autoridad argentina.
  • El Gobierno evalúa transmitir la llegada del sumo pontífice por cadena nacional para compartir el momento con todos los argentinos.
  • Tras el recibimiento, el Papa León XIV realizará una ofrenda floral y luego se dirigirá a la Casa de Gobierno para un encuentro con el presidente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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