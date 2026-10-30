Milei recibirá al papa León XIV "al pie del avión" y el Gobierno evalúa transmitirlo por cadena nacional

León XIV recibido por el presidente Javier Milei

Ya está confirmado oficialmente por el secretario de Culto. Javier Milei estará aguardando al Papa en Aeroparque para el momento en que llegue desde Uruguay. Caulo reseñó que la gira apostólica comienza en Uruguay y desde allí viene a Argentina. "Aterriza y lo recibiremos así, muy, muy contentos", expresó Caulo.

Javier Milei con el Papa en El Vaticano. El presidente lo recibirá personalmente cuando llegue León XIV a suelo argentino. (Foto: Presidencia).

Luego de la ofrenda floral al General San Martín, en la plaza en su honor en Retiro (en el lugar histórico en donde alistó a sus granaderos a caballo), irá a la Casa Rosada y también lo recibirá el presidente de la Nación con el Gabinete y será el encuentro oficial de los dos jefes de Estado. Ese primer día culminará con el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El funcionario recordó la emoción que le significó acompañar al canciller Pablo Quirno para entregar la carta de invitación oficial para la visita que ya está por concretarse: "Todavía me acuerdo con anhelo del momento en el que acompañé al canciller Quirno a entregar la carta. En ese momento íbamos con una ilusión a Roma: darle a Su Santidad la carta del presidente, en la que lo invitaba a venir a la Argentina. Era una ilusión enorme", resumió el funcionario de Culto que, con sólo 36 años, no había nacido la última vez que un Papa estuvo en nuestro país: Juan Pablo II en 1987.