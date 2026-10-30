Mauro Icardi rompió el silencio: su futuro en el fútbol, negocios y un picante palito a Wanda Nara

"‘La despedida del Inter fue dolorosa. Me gustaría cerrar el círculo de otra manera, sería lindo ser útil de nuevo’”, sostuvo el futbolista acerca de su salida del club de Milán que no fue como esperaba.

El periodista entonces puso en contexto sobre ese momento: “Recordemos que su exesposa trabajaba en un programa de la tevé italiana y ventiló intimidades del vestuario que es algo como muy sagrado para los jugadores y le pidieron que desmienta a su esposa y él dijo que no, lo corrieron del equipo y lo vendieron al PSG".

Méndez siguió leyendo las recientes declaraciones de Mauro Icardi donde dejó un palito a su ex en medio de la tensión: "Dice Icardi: tras el divorcio con Wanda nara, veo un futuro sereno. Con Eugenia vivo con amor y complicidad pero ciertas cosas me las guardo para mí”.

Tras seguir sin club después de sus años en el Galatasaray de Turquía, el deportista remarcó que aún tiene ganas de seguir jugando y continúa entrenando por su cuenta.

"Me retratan como un personaje desocupado pero me entreno como un loco. A quien piensa que no tengo más nada para dar le responderé en la cancha", aseguró.

Y cerró con un revelador dato sobre el presente económico y negocios de futbolista: "Estoy invirtiendo en proyectos inmobiliarios y finanzas", remarcó Icardi.

El particular guiño de la China Suárez a Turquía

Un inesperado gesto de la China Suárez encendió las especulaciones sobre un posible regreso a Turquía junto a Mauro Icardi.

A casi seis meses de haber abandonado Estambul y regresado a la Argentina, la actriz compartió una publicación que no pasó inadvertida y despertó una pregunta inevitable: ¿están pensando en volver al país donde vivieron durante el último año?

Fue el 29 de octubre cuando Turquía celebró el Día de la Independencia. En esa fecha, la China Suárez compartió un video de los festejos por los 103 años del país y aprovechó para saludar a la nación en la que vivió junto al delantero hasta el mes de mayo.

El posteo llamó la atención y rápidamente generó interrogantes sobre sus verdaderas intenciones. Durante su estadía en Estambul, los tres hijos de la actriz habían comenzado el colegio, aprendido el idioma y conocido las costumbres locales.

Por eso, muchos se preguntaron si este gesto virtual de la actriz podría anticipar un nuevo capítulo de la pareja en territorio turco a futuro.