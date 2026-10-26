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"Alegría enorme": el mensaje de Milei tras la confirmación de la visita del papa León XIV

Javier Milei y el canciller Pablo Quirno celebraron la confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina con mensajes en redes sociales.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei celebró la confirmación del Papa de su visita a la Argentina. (Foto: archivo).

Javier Milei celebró la confirmación del Papa de su visita a la Argentina. (Foto: archivo).

"ALEGRÍA ENORME...!!!", con esa frase el presidente Javier Milei celebró este lunes la confirmación dada a conocer por el Papa León XIV de su gira sudamericana entre el 6 y el 17 de noviembre y que incluye a Uruguay, Argentina y Perú. El Sumo Pontífice dejó así atrás la incertidumbre sobre la concreción de la visita, luego de la operación de pulmón a la que fue sometido el pasado 13 de octubre en Roma.

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El mensaje de Milei a través de su cuenta oficial en X, llegó este lunes por la tarde, luego de que el Vaticano difundiera el mensaje del Papa en redes sociales. De esa manera, confirmó que el Gobierno argentino trabaja junto con la Iglesia en la organización de las actividades del Papa previstas en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximos.

El mensaje de Milei fue una respuesta directa a la publicación realizada este lunes por la mañana por el Papa en la cuenta oficial en X, en la que León XIV realizó el anuncio: "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", señaló el Papa.

"Recibimos con gran alegría la confirmación de la visita de Su Santidad el papa León XIV a la República Argentina. Será un honor recibirlo en nuestro país. ¡Lo esperamos, Santo Padre!", expresó este lunes el canciller Quirno en su cuenta oficial en X.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, Javier Milei recibirá al Papa en la Casa Rosada en una ceremonia estrictamente protocolar, en la que compartirán un saludo ante la prensa en el Salón Blanco y habrá una reunión bilateral entre ambos jefes de Estado.

León XIV asistirá a la Casa Rosada una hora después de pisar suelo argentino procedente de Uruguay.

El domingo 8 de noviembre a las 16.30 será recibido con todos los honores para un jefe de Estado del Vaticano en la Cancillería y habrá un acto en plaza San Martín.

Desde allí el Papa se dirigirá hacia la Casa Rosada, donde el presidente lo esperará en la explanada sobre la calle Rivadavia para ingresar juntos por el Salón de los Bustos hacia el primer piso.

Ambos compartirán un saludo ante la prensa acreditada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y posteriormente mantendrán una reunión bilateral en el despacho del presidente, posiblemente a solas, o con sus funcionarios más cercanos.

Posteriormente, el Papa se trasladará los 100 metros que separan la Casa Rosada del Palacio Libertad a bordo del Papamóvil, donde Milei lo agasajará con discurso en un encuentro al que fueron invitados gobernadores de todas las provincias, diplomáticos y legisladores.

Según está previsto, Milei y todo el Gabinete asistirán también el lunes 9 de noviembre a la misa multitudinaria que brindará el Papa en el Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Confirmación papal: El Papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre, según anunció el Vaticano.
  • Reacciones oficiales: Javier Milei y el canciller Pablo Quirno celebraron la visita con mensajes de alegría en redes sociales.
  • Organización: El Gobierno y la Iglesia Católica trabajan en la organización de las actividades previstas para el Sumo Pontífice.
Resumen generado por Thinkindot AI
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