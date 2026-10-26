"Alegría enorme": el mensaje de Milei tras la confirmación de la visita del papa León XIV

"Recibimos con gran alegría la confirmación de la visita de Su Santidad el papa León XIV a la República Argentina. Será un honor recibirlo en nuestro país. ¡Lo esperamos, Santo Padre!", expresó este lunes el canciller Quirno en su cuenta oficial en X.

Recibimos con gran alegría la confirmación de la visita de Su Santidad el papa León XIV a la República Argentina.



Será un honor recibirlo en nuestro país.



¡Lo esperamos, Santo Padre! https://t.co/B4JLbJZwPy — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 26, 2026

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, Javier Milei recibirá al Papa en la Casa Rosada en una ceremonia estrictamente protocolar, en la que compartirán un saludo ante la prensa en el Salón Blanco y habrá una reunión bilateral entre ambos jefes de Estado.

León XIV asistirá a la Casa Rosada una hora después de pisar suelo argentino procedente de Uruguay.

El domingo 8 de noviembre a las 16.30 será recibido con todos los honores para un jefe de Estado del Vaticano en la Cancillería y habrá un acto en plaza San Martín.

Desde allí el Papa se dirigirá hacia la Casa Rosada, donde el presidente lo esperará en la explanada sobre la calle Rivadavia para ingresar juntos por el Salón de los Bustos hacia el primer piso.

Ambos compartirán un saludo ante la prensa acreditada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y posteriormente mantendrán una reunión bilateral en el despacho del presidente, posiblemente a solas, o con sus funcionarios más cercanos.

Posteriormente, el Papa se trasladará los 100 metros que separan la Casa Rosada del Palacio Libertad a bordo del Papamóvil, donde Milei lo agasajará con discurso en un encuentro al que fueron invitados gobernadores de todas las provincias, diplomáticos y legisladores.

Según está previsto, Milei y todo el Gabinete asistirán también el lunes 9 de noviembre a la misa multitudinaria que brindará el Papa en el Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo.