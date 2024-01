Milei se reúne con Kristalina Georgieva: "Por ahora, todo bien"

La directora gerente respondió con una expresión clásica en inglés, "so far, so good", que se puede endenter como ya dijimos: "por ahora, todo bien".

Un enfoque agresivo

Lo primero que hizo fue reconocer que la administración Milei, que asumió el poder el 10 de diciembre, pagó su primer compromiso marcado para solo 10 días más tarde (21 de diciembre).

También destacó lo que se anunció la semana pasada, el acuerdo con el staff del fondo para la revisión del acuerdo por la queda. De ese entendimiento solo resta conocer la fecha en que llegarán unos US$4.700 millones que el Fondo le girará a nuestro país para que pueda afrontar el pago de la deuda.

Fue entonces que puntualizó que "esta administración está encarando con una actitud muy agresiva algunas políticas de shock que estamos viendo en la Argentina".

En ese campo destacó como problemas que se intentan cambiar: "Política Fiscal: fuera de control; se gasta más de lo que se puede. Reservas: agotadas. Estamos viendo avances en todos esos frentes ", expresó la titular del FMI.

acuerdo fmi.jpg La Argentina espera definir la llegada de los 4.700 millones de dólares que el FMI anticipó la semana pasada. (Foto: FMI)

Resguardo de los más vulerables

En su breve declaración, Georgieva también destacó lo que siempre figura en los comunicados del FMI con cada revisión de los plazos pactados con la Argentina. "Por supuesto, lo que también nos preocupamos de manera profunda es que la administración en esta dirección", dijo Georgieva.

La titular del Fondo dijo que "mientras se avanza en esta dirección, al mismo tiempo hay una protección para los más vulnerables, que son el 40% de los argentinos".

gopinath y Caputo.jpg El FMI pide que el poder polótico acompañe las reformas que pretende el gobierno de Javier Milei. (Foto: Cuenta de "X" de Corta)

Acompañamiento político de las medidas

La otra nota previa a la reunión de Milei con el FMI se dio en el encuentro del ministro Nicolás Caputo con la número dos del Fondo: Ghita Gupinath. La funcionaria, originaria de la India, destacó los esfuerzos de la nueva administración, pero puso el dedo en un tema central: el consenso para las medidas que plantea el nuevo gobierno.

Gopinath dijo que es fundamental que las reformas anunciadas tengan el acompañamiento político indispensable. Mensaje directo para la pulseada del gobierno con la oposición en el Congreso por el mega DNU y el pproyecto enviado para estas sesiones extraodinarias.

Con este calentamiento previo - alentador para el gobierno - se dará el primer encuentro entre Kristalina Georgieva y el presidente Javier Milei.