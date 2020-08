Coronavirus en la política: Gerardo Morales y Sergio Berni dieron positivo

Sergio Berni y Gerardo Morales dieron positivo por coronavirus.

El Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales y el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni dieron positivo de coronavirus tras realizarse un hisopado.

Berni ya se encontraba aislado desde el domingo pasado, cumpliendo todos los protocolos, ya que uno de sus asesores se había contagiado. Por esta razón no estuvo presente en las actividades de su ministerio durante toda la semana.

Por su parte, el Gobernador de Jujuy confirmó el resultado de su hisopado a través de redes sociales donde afirmó que se encuentra "asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas".

"Quiero comentarles que recién me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia. No bajemos los brazos!!" escribió Morales en Facebook.