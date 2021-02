Los Moyano redoblan la apuesta y avanzan para eximir de Ganancias horas extras, feriados y bonificaciones

Facundo Moyano con Sergio Massa en marzo de 2020 (Foto: Archivo A24.com)

De la mano de Facundo Moyano, el diputado que la familia tiene en el Congreso, el clan Moyano busca aprovechar el avance del oficialismo en la reducción de Ganancias y colar en el proyecto algunos reclamos históricos de los gremios frente a ese impuesto. Por supuesto, sin bajar la bandera de que “el salario no es ganancia”, como repitió Pablo Moyano en una reciente entrevista.

¿Cuál es la idea en danza? Evitar que horas extras, feriados, adicionales y otros pagos extraordinarios paguen el Impuesto a las Ganancias. Hoy se da la paradoja de que muchos trabajadores no quieren cubrir ningún adicional por miedo de empezar a pagar el tributo o pasarse de categoría; en muchos casos la hora extra trabajada termina haciendo que quede menos en el bolsillo de lo que quedaría si no se hubiera cobrado ese plus.

¿Qué ítems quedaría exceptuados del pago?

Aguinaldo.

Horas extra.

Adicional por horas nocturnas

Feriados obligatorios y días no laborables trabajados.

Adicionales por productividad, eficiencia, zona, desarraigo, realización de trabajos penosos, peligrosos o insalubres.

Viáticos y otros montos por fuera del sueldo.

Indemnizaciones.

Por otro lado, el proyecto que presentaría Facundo Moyano en las próximas horas incluye dos novedades.

Los hogares monoparentales (es decir, una madre o un padre) podrán hacer doble deducción por hijos menores.

Se podrá deducir también a los “concubinos” o “convivientes”

Por último, buscan que todo el esquema de mínimos no imponibles y escalas quede atada a la inflación del Indec y Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), para evitar que la inflación distorsione el sistema.

¿Cómo se cocina el tema? En dos planos. Por un lado, el técnico. Este jueves hubo una reunión de los equipos de Facundo Moyano con Huguito (el hijo abogado de Hugo) y los contadores del sindicato que afinaron la letra chica. La propuesta se hará en base a las iniciativas que Facundo presentó desde 2017 sobre el tema. Paralelamente, queda otra discusión: ¿incorporarlo como cambios en la ley de Ganancias que se discutirá en los próximos días? ¿O llevarlo como proyecto aparte?

Desde lo político, la rosca es con los llamados “Dipu-sindicales” que son los legisladores que vienen de las filas gremiales. En total son 12. Las caras más visibles son el propio Facundo Moyano y Hugo Yasky, de la CTA. El jueves estuvieron algunos reunidos para afilar la estrategia.

“Es central discutir el tema de las escalas, las deducciones, las horas extras, los pagos adicionales por zona. Si no se contemplan, por ejemplo, las distintas cargas de familia se pueden generar distorsiones que atentan contra la progresividad y la equidad del impuesto”, dijo Yasky antes de aquel encuentro.

La idea es presentar este proyecto de Facundo Moyano y el lunes discutirlo en una reunión agendada con Sergio Massa.

Hasta ahora, la conducción del Frente de Todos le cedió el protagonismo en el tema Ganancias a Massa, que era el que históricamente llevaba esa bandera. ¿Hará lo mismo con los diputados sindicales para que puedan mostrar una victoria frente a su tribuna?