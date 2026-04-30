Estados Unidos sacó a la Argentina de la "lista negra" de propiedad intelectual tras más de una década

El Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI)

El cambio se produjo luego de la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) entre ambos países en febrero de 2026, que incluyó compromisos del Gobierno argentino para fortalecer los estándares de resguardo y aplicación de la propiedad intelectual. En su informe, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos señaló que el entendimiento “beneficiará a los innovadores y creadores estadounidenses al mejorar la protección de la propiedad intelectual (PI) y priorizar la aplicación contra el robo de PI”, y remarcó la necesidad de avanzar en la adhesión a acuerdos internacionales clave.

La Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos consideró que la Argentina eliminó restricciones “excesivamente amplias” en materia de patentes, en particular aquellas que limitaban el otorgamiento en el sector farmacéutico. Según el informe, las directrices vigentes hasta hace poco rechazaban de manera automática solicitudes sobre invenciones que sí son patentables en otras jurisdicciones y exigían condiciones técnicas difíciles de cumplir para su producción a escala industrial.

El reporte detalla un conjunto de medidas adoptadas por el país para mejorar su posición. Entre ellas, menciona la elaboración de estudios sobre un régimen de protección de datos y sobre los factores que explican las demoras en la concesión de patentes. También destaca un endurecimiento del enfoque penal, con sanciones más severas para la falsificación, incluyendo multas más altas y penas de prisión cuando intervienen organizaciones criminales. A eso se suma la decisión de otorgar mayores facultades a las autoridades fronterizas, crear instancias de coordinación institucional y ajustar la legislación para facilitar acciones civiles, como medidas cautelares contra la piratería.

En el plano operativo, el compromiso oficial incluye intensificar controles e incautaciones en mercados y centros de distribución señalados por la venta de productos ilegales, además de desarrollar una estrategia nacional contra la falsificación y la piratería. El esquema contempla también la publicación periódica de estadísticas, la responsabilidad de propietarios de inmuebles donde se comercialicen bienes apócrifos y una mayor cooperación entre proveedores de internet, titulares de derechos y otros actores. Asimismo, se plantea reforzar la persecución penal de sitios web dedicados a la distribución ilegal de contenidos.

El acuerdo bilateral con Estados Unidos incorpora, además, disposiciones sobre comercio agroalimentario. La Argentina mantendrá el acceso al mercado estadounidense para productos como quesos y carnes que utilizan denominaciones de uso común, y se comprometió a establecer criterios más transparentes en la protección de indicaciones geográficas para evitar restricciones injustificadas.

Patentes farmaceúticas

Uno de los cambios centrales se produjo en marzo de 2026, cuando el Gobierno dejó sin efecto una normativa de 2012 que imponía límites al otorgamiento de patentes farmacéuticas. Desde entonces, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial evalúa cada solicitud de manera individual, sin las restricciones previas. La decisión fue adoptada mediante una resolución conjunta de los ministerios de Salud y Economía junto con el organismo técnico.

Desde el sector privado, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales valoró la reclasificación como una señal positiva y sostuvo que los cambios contribuyen a mejorar la previsibilidad y la seguridad jurídica, al tiempo que favorecen la inversión y el desarrollo tecnológico.

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