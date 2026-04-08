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Javier Milei recibe al gendarme Nahuel Gallo a más de un mes de su liberación

En un encuentro que en la Casa Rosada consideran "muy importante", el Presidente encabezará un encuentro con el gendarme, que estuvo detenido 448 días de forma clandestina en Venezuela.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei recibe al gendarme Nahuel Gallo en Casa Rosada (Foto archivo).

Javier Milei recibe al gendarme Nahuel Gallo en Casa Rosada (Foto archivo).

En un encuentro que en la Casa Rosada consideran "muy importante", el presidente Javier Milei recibe este miércoles en su despacho al gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado el pasado 1 de marzo luego de permanecer 448 días detenido por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

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Melconian pasó por el programa de Luis Novaresio. (Foto: A24). 

Milei concretará a las 16:30, en su despacho de la Casa de Gobierno, el recibimiento con "honores" al efectivo de la fuerza de seguridad junto con otros miembros del Gabinete.

El encuentro se produce después de más de un mes del rescate el gendarme, ya que Gallo había pedido tiempo para poder recuperarse del estado de shock con el que regresó al país el pasado 1 de marzo, a través de una gestión realizada por contactos de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Venezuela.

A pesar de meses de secretas negociaciones e intentos por encontrarlo por parte de la Cancillería y del Ministerio de Seguridad, el gobierno argentino no había obtenido resultados debido a que el régimen de Maduro había cortado todo tipo de relaciones diplomáticas por diferencias ideológicas con la Casa Rosada.

La liberación de Gallo se produjo casi dos meses después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la detención de Maduro el 3 de enero. Posteriormente, fueron liberados 116 presos políticos, pero inicialmente se mantuvo la incertidumbre sobre el paradero de Nahuel Gallo.

Finalmente, Gallo sorprendió con su regreso al país el 1 de marzo, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller, Pablo Quirno.

Nahuel Gallo regresó a Argentina tras 448 días detenido en Venezuela y se reencontró con su familia (1)

Ambos ministros lo escoltaron también el 3 de marzo durante la conferencia de prensa que dio en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, donde brindó detalles de sus días detenido en el Rodeo I, en Caracas.

Hacia finales de marzo, Gallo volvió a su provincia, Catamarca, donde fue recibido por el gobernador, Raúl Jalil. En el reencuentro con sus familiares, Gallo pidió “no olvidar” a los presos políticos que permanecen en Venezuela, entre ellos el argentino Germán Giuliani.

Gallo ya había sido recibido en el Senado por la exministra de Seguridad y actual titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, junto a un grupo de legisladores del oficialismo.

Bullrich, en su época de ministra, fue quien encabezó los operativos de seguimiento y búsqueda mientras el gendarme permaneció detenido.

Desde que regresó a Buenos Aires, Gallo permaneció en el edificio de Gendarmería, donde le realizaron estudios y un seguimiento de su estado de salud, por lo que según consideraron en Casa Rosada, recién ahora está listo para el encuentro con el Presidente.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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