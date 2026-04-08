Javier Milei recibe al gendarme Nahuel Gallo a más de un mes de su liberación

La liberación de Gallo se produjo casi dos meses después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la detención de Maduro el 3 de enero. Posteriormente, fueron liberados 116 presos políticos, pero inicialmente se mantuvo la incertidumbre sobre el paradero de Nahuel Gallo.

Finalmente, Gallo sorprendió con su regreso al país el 1 de marzo, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller, Pablo Quirno.

Nahuel Gallo regresó a Argentina tras 448 días detenido en Venezuela y se reencontró con su familia (1)

Ambos ministros lo escoltaron también el 3 de marzo durante la conferencia de prensa que dio en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, donde brindó detalles de sus días detenido en el Rodeo I, en Caracas.

Hacia finales de marzo, Gallo volvió a su provincia, Catamarca, donde fue recibido por el gobernador, Raúl Jalil. En el reencuentro con sus familiares, Gallo pidió “no olvidar” a los presos políticos que permanecen en Venezuela, entre ellos el argentino Germán Giuliani.

Gallo ya había sido recibido en el Senado por la exministra de Seguridad y actual titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, junto a un grupo de legisladores del oficialismo.

Bullrich, en su época de ministra, fue quien encabezó los operativos de seguimiento y búsqueda mientras el gendarme permaneció detenido.

Desde que regresó a Buenos Aires, Gallo permaneció en el edificio de Gendarmería, donde le realizaron estudios y un seguimiento de su estado de salud, por lo que según consideraron en Casa Rosada, recién ahora está listo para el encuentro con el Presidente.