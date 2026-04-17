Nahuel Gallo se presentó como querellante contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

nahuel-gallo-se-reunio-el-8-de-abril-con-javier-milei-los-ministros-de-seguridad-y-de-relaciones-exteriores-y-con-la-senadora-patria-bullrich-foto-presidencia-AQATBFDJUVALLO5JRFPKQRECRA Nahuel Gallo se reunió el 8 de abril con Javier Milei, los ministros de Seguridad y de Relaciones Exteriores y con la senadora Patria Bullrich. (Foto: Presidencia)

Tras regresar a la Argentina, Gallo avanzó con acciones judiciales para denunciar lo ocurrido durante su detención y solicitar que se investiguen posibles violaciones a los derechos humanos. En ese marco, pidió ser incorporado como querellante en la causa contra el exmandatario venezolano.

Además, el gendarme planteó la necesidad de visibilizar la situación de otros detenidos por motivos políticos en Venezuela y reclamó su liberación.

Contexto de liberaciones en Venezuela

La liberación de Gallo se produjo en el marco de un proceso más amplio de excarcelaciones en Venezuela, donde distintos informes señalan que cientos de detenidos recuperaron la libertad en los últimos meses, aunque aún permanecen personas privadas de libertad por causas políticas.

El caso generó repercusión internacional y fue seguido por organismos y gobiernos, en el contexto de tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela durante el período de su detención.

Ya en el país, Gallo reiteró que continuará impulsando acciones para que se investiguen los hechos vinculados a su detención y la de otros ciudadanos.