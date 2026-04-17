Nahuel Gallo se presentó como querellante contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad
El gendarme argentino que estuvo 448 días detenido en Venezuela pidió ser reconocido como víctima en la justicia federal y reclamó la liberación de los presos políticos.
Nahuel Gallo se presentó como querellante contra Nicolás Maduro.
El gendarme argentino Nahuel Gallo se presentó este viernes ante la Justicia federal como querellante en la causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro. La presentación se realizó luego de que permaneciera 448 días detenido en Venezuela y tras recuperar la libertad el 1 de marzo de 2026.
Gallo solicitó ser reconocido como víctima dentro del expediente, que se tramita bajo el principio de jurisdicción universal en tribunales argentinos.
El gendarme fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela, acusado por las autoridades locales de presuntas actividades de espionaje y conspiración. Durante su detención permaneció en la cárcel de El Rodeo I, en las afueras de Caracas.
Según se informó tras su liberación, estuvo incomunicado durante gran parte del tiempo y sin contacto regular con su familia ni asistencia consular.
Tras regresar a la Argentina, Gallo avanzó con acciones judiciales para denunciar lo ocurrido durante su detención y solicitar que se investiguen posibles violaciones a los derechos humanos. En ese marco, pidió ser incorporado como querellante en la causa contra el exmandatario venezolano.
Además, el gendarme planteó la necesidad de visibilizar la situaciónde otros detenidos por motivos políticos en Venezuela y reclamó su liberación.
Contexto de liberaciones en Venezuela
La liberación de Gallo se produjo en el marco de un proceso más amplio de excarcelaciones en Venezuela, donde distintos informes señalan que cientos de detenidos recuperaron la libertad en los últimos meses, aunque aún permanecen personas privadas de libertad por causas políticas.
El caso generó repercusión internacional y fue seguido por organismos y gobiernos, en el contexto de tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela durante el período de su detención.
Ya en el país, Gallo reiteró que continuará impulsando acciones para que se investiguen los hechos vinculados a su detención y la de otros ciudadanos.