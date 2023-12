"Necesitamos hablar": Elon Musk citó una frase de Javier Milei en A24 y el presidente electo le respondió

"No hay nada más injusto que la justicia social. El gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley". "El propio John Stuart Mill señalaba que una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad, a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde", analiza un Milei de hace dos años durante una entrevista en A24, reflotada hoy por Musk.

El líder libertario le respondió por la misma vía: “We need to talk, Elon...”, traducido al español como “Necesitamos hablar, Elon...”.

No es la primera vez que Musk habla sobre las ideas de Milei o comparte sus citas. Cuando el libertario ganó el balotaje y se convirtió en el presidente electo, Musk escribió en X: "Prosperity is ahead for Argentina", traducible como “Hay prosperidad para la Argentina”.

Cabe recordar que Musk ya había dado señales de apoyar las ideas y propuestas de Milei, por ejemplo, cuando comentó de manera positiva las opiniones del ahora mandatario electo de la Argentina en su entrevista con Tucker Carlson, el periodista norteamericano y exanchorman de la red Fox.

Esa vez, en septiembre, el creador de Tesla calificó de "muy interesante" la charla de Carlson y Milei y los conceptos del candidato libertario. De hecho, reposteó la entrevista a sus más de 160 millones de seguidores en X, como rebautizó a la ex Twitter.

Milei aprovechó para responderle a Musk que sería “más que bienvenido en la Argentina el año próximo si nosotros si tenemos éxito”.

Vale recordar que Musk, uno de los empresarios más exitosos y una de las personas más ricas del mundo, celebró el domingo 19 de noviembre el triunfo electoral de Javier Milei.

Lo hizo también mediante un comentario en la red social X al comentar un posteo de la cuenta “EndWokeness” que decía, en inglés: “Mierda, la Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en la Argentina”.