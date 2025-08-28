En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Javier Milei
Casa Rosada

El mensaje secreto de Whatsapp de Milei a sus ministros tras los incidentes en Lomas: "Estuve muchas veces bajo lluvia de piedras"

A modo de "reflexión" después de los piedrazos que sufrió en la caravana de campaña en Lomas de Zamora, Milei llamó a sus ministros con un mensaje en clave electoral, que destacó su "personalidad" y capacidad para redoblar la apuesta ante la “adversidad”. ¿Qué dijo el Presidente?

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei con Karina Milei y el diputado y candidato bonaerense

Javier Milei con Karina Milei y el diputado y candidato bonaerense, José Luis Espert en la residencia de Olivos, tras ser evacuados por el ataque con piedras a la caravana de campaña en Lomas de Zamora. Foto X.

El presidente Javier Milei, como ante cada “batalla” política con la oposición, este jueves envió un mensaje a todos sus ministros desde la residencia de Olivos, en el que llama a redoblar la apuesta después de los incidentes en la caravana de campaña en Lomas de Zamora, que en medio de piedrazos obligaron a la seguridad a una evacuación de emergencia.

Leé también El Gobierno presenta una denuncia por "atentado" contra Milei, pero evita usar la figura de "magnicidio"
El Gobierno denunció un atentado contra Javier Milei pero descartan intento de magnicidio. Foto: LLA

A modo de “reflexión”, mandó un Whatsapp a todos sus ministros, en el que les dice que se encuentra “muy bien de ánimo, casi exultante, ya que demuestra que están desesperados”, en alusión a los ataques que el gobierno responsabilizó a la oposición kirchnerista.

El mensaje de Milei que dejaron trascender desde el Gobierno, y al que tuvo acceso A24.com, dice lo siguiente:

Javier Milei en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Foto Presidencia redes..jpg

“REFLEXIÓN. A la luz de lo de ayer quiero decirles que estoy muy bien de ánimo, casi exultante, ya que demuestra que están desesperados”.

“Al mismo tiempo, habiendo seguido la campaña de Chacarita entre 1984/6 he estado muchas veces bajo lluvia de piedras. Es más, en Brasil en la final de Boca con Palmeiras han lastimado de un piedrazo a mi padre”.

“Por ende -agrega el presidente-, nada de esto me intimida. Es más, me llena de ganas de salir a la cancha y darle mayor intensidad a la campaña".

Y finalmente, remata: "Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad".

Sobre el final del mensaje, Milei pidió a sus colaboradores a que "SIGAMOS AVANZANDO" y resumió el llamado en el que posteriormente se convirtió en el nuevo slogan de campaña en las redes sociales y la convocatoria a los actos de campaña y spots de La Libertad Avanza: "LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS".

Milei terminó el mensaje a sus ministros con su ya clásico: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/liberalona/status/1961101481538719853&partner=&hide_thread=false

Más tarde, después de repetir conceptos parecidos en un discurso ante unos 300 empresarios, este jueves Milei mantuvo una fuerte actividad en redes sociales, en cuyos mensajes repite el que les mandó a los ministros del gabinete, remarcando que más allá de amedrentarse, redoblará la apuesta y seguirá participando en actos de campaña.

De hecho, fuentes de LLA confirmaron a A24.com que si bien reforzarán la seguridad en los próximos actos, sigue en pie que el presidente cierre la campaña en Buenos Aires, con un acto en el distrito de Moreno, aunque por ahora no hay previstas nuevas caravanas como la de Lomas de Zamora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1961075522256920624&partner=&hide_thread=false

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Se habló de
Elecciones 2025 Javier Milei Lomas de Zamora atentado Gabinete
