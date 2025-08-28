El mensaje secreto de Whatsapp de Milei a sus ministros tras los incidentes en Lomas: "Estuve muchas veces bajo lluvia de piedras"

“Por ende -agrega el presidente-, nada de esto me intimida. Es más, me llena de ganas de salir a la cancha y darle mayor intensidad a la campaña".

Y finalmente, remata: "Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad".

Sobre el final del mensaje, Milei pidió a sus colaboradores a que "SIGAMOS AVANZANDO" y resumió el llamado en el que posteriormente se convirtió en el nuevo slogan de campaña en las redes sociales y la convocatoria a los actos de campaña y spots de La Libertad Avanza: "LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS".

Milei terminó el mensaje a sus ministros con su ya clásico: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

"Estoy acostumbrado a la adversidad. Gracias, kukas, lo voy a hacer mejor todavía" pic.twitter.com/mEOCLwkZo8 — Adam Smith (@liberalona) August 28, 2025

Más tarde, después de repetir conceptos parecidos en un discurso ante unos 300 empresarios, este jueves Milei mantuvo una fuerte actividad en redes sociales, en cuyos mensajes repite el que les mandó a los ministros del gabinete, remarcando que más allá de amedrentarse, redoblará la apuesta y seguirá participando en actos de campaña.

De hecho, fuentes de LLA confirmaron a A24.com que si bien reforzarán la seguridad en los próximos actos, sigue en pie que el presidente cierre la campaña en Buenos Aires, con un acto en el distrito de Moreno, aunque por ahora no hay previstas nuevas caravanas como la de Lomas de Zamora.