Policiales
Crimen
Cuerpo
INVESTIGACIÓN

¿Qué más se sabe del crimen de Claudia Scrazzolo?: pico embarrado, tumba improvisada y heridas en el cuerpo

El cuerpo de la mujer de 38 años fue hallado envuelto en frazadas y sábanas dentro de una fosa cavada en su casa. Su hija quedó bajo resguardo y el novio de la adolescente, de 24 años, fue detenido por encubrimiento

La mujer apareció cubierta con sábanas y frazadas en una fosa de apenas 30 centímetros de profundidad por un metro y medio de largo. A pocos metros, los efectivos secuestraron un pico embarrado, que habría sido utilizado para cavar la tumba improvisada en la vivienda.

Cuando los forenses abrieron el manto que envolvía a la víctima, cerca de las 14 de este miércoles, advirtieron señales evidentes de violencia. Los forenses detectaron que se trataba de una mujer de cabello negro, contextura delgada, vestido con un pijama marrón claro que presentaba golpes en el cráneo y heridas en las manos. Un detalle fue clave para su identificación de un tatuaje de una rosa con el nombre de su hija, quien ahora figura como principal sospechosa.

Los investigadores dudan de que la adolescente haya actuado sola. La ferocidad del ataque y el traslado del cuerpo hasta el lugar del entierro hacen presumir la intervención de otra persona. De hecho, fue detenido su novio de 24 años por encubrimiento, aunque esa imputación podría modificarse. En la escena también fue hallada una maza que podría ser el arma homicida, aunque no tenía rastros de sangre.

Uno de los móviles que se investigan es si la mujer se oponía a la relación de su hija y de su novio, por la diferencia de edad.

Los médicos estimaron que los golpes en la cabeza provocaron la muerte de Scrazzolo. El cuerpo también exhibía lesiones abdominales cuya antigüedad aún no fue determinada y un dedo meñique dislocado, probablemente al intentar defenderse.

Mientras tanto, la menor quedó a disposición del área de Niñez y bajo resguardo, sin haber sido formalmente detenida. La fiscal de género Lorena González mantiene reserva sobre los avances y ordenó peritar cámaras de seguridad y teléfonos para reconstruir las horas previas al femicidio. En el cuarto de la víctima se detectaron manchas de sangre en las paredes y el colchón, lo que refuerza la hipótesis de que allí se cometió el crimen.

