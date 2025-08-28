¿Qué más se sabe del crimen de Claudia Scrazzolo?: pico embarrado, tumba improvisada y heridas en el cuerpo

Uno de los móviles que se investigan es si la mujer se oponía a la relación de su hija y de su novio, por la diferencia de edad.

Los médicos estimaron que los golpes en la cabeza provocaron la muerte de Scrazzolo. El cuerpo también exhibía lesiones abdominales cuya antigüedad aún no fue determinada y un dedo meñique dislocado, probablemente al intentar defenderse.

Mientras tanto, la menor quedó a disposición del área de Niñez y bajo resguardo, sin haber sido formalmente detenida. La fiscal de género Lorena González mantiene reserva sobre los avances y ordenó peritar cámaras de seguridad y teléfonos para reconstruir las horas previas al femicidio. En el cuarto de la víctima se detectaron manchas de sangre en las paredes y el colchón, lo que refuerza la hipótesis de que allí se cometió el crimen.