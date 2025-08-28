En vivo Radio La Red
CAUSA JUDICIAL

Fentanilo contaminado: los casos de chicos que engrosan la lista de víctimas en la causa con 96 muertes

La causa federal ya investiga 96 muertes y 17 imputados vinculados a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Dos de los fallecimientos corresponden a pacientes pediátricos de Rosario, mientras que otros chicos aún pelean por su vida en Córdoba.

Al menos siete chicos figuran entre las 122 presuntas víctimas del fentanilo contaminado que investiga la Justicia federal, en una causa que ya acumula 96 muertes y que tiene en el banquillo a 17 imputados de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Dos de esos fallecimientos corresponden a pacientes pediátricos de Rosario.

La lista de 122 damnificados surge del expediente que crece día a día en el Juzgado Federal Nº3 de La Plata, donde esta semana se desarrollan las indagatorias a los acusados. Entre ellos, el más señalado es Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma.

La capital bonaerense fue también el escenario donde se destaparon las primeras muertes. A casi cuatro meses del inicio del escándalo, conviene recordar cómo fueron aquellos días de mayo y por qué, aunque los casos pediátricos se conocían desde el comienzo, recién ahora empiezan a ocupar un lugar central en la investigación.

El Hospital Italiano de La Plata había informado en ese momento nueve muertes vinculadas a fentanilo de la marca HLB, producido en la planta de Ramallo. Los decesos se dieron en un contexto que los médicos describían como un brote inusual de neumonía resistente a antibióticos, detectado en las salas de terapia intensiva. Todas las víctimas eran adultas. El más joven, Renato Nicolini, tenía 18 años y había recibido dosis de la droga adulterada antes de morir.

Fentanilo: los casos pediátricos de Santa Fe

Poco después se supo que también había afectados en Santa Fe, tanto en la capital como en Rosario. Allí, pacientes pediátricos fueron tratados con fentanilo como sedante para distintas patologías, sin que los profesionales tuvieran conocimiento de que las ampollas estaban contaminadas desde origen.

Así lo detalló el pedido de imputación a 17 personas que presentó el Ministerio Público Fiscal, acompañado de mensajes internos entre empleados que revelan la precariedad de los procesos de fabricación en las plantas.

La información sobre niños afectados estaba desde el inicio, pero a fines de mayo la entonces ministra de Salud de Santa Fe buscó relativizar que los fallecimientos de la provincia pudieran atribuirse al fármaco contaminado.

Con el correr de las semanas, la provincia finalmente se presentó como querellante en la causa, a comienzos de julio. Sin embargo, la cautela política y judicial retrasó la difusión de datos clave como las identidades, edades de las víctimas y los hospitales donde se aplicaron las ampollas adulteradas.

En paralelo, la atención se concentró en cuántas dosis contaminadas habían sido administradas y en si la ANMAT logró recuperarlas. El organismo comenzó a quedar bajo la lupa del expediente judicial.

Dos chicos en Córdoba, uno con secuelas

Casi cuatro meses después, la investigación aporta mayor claridad. Hoy se sabe que hay dos pacientes pediátricos que aún luchan por su vida en Córdoba. Giovanni, un bebé nacido en febrero, permanece internado aunque su familia confía en una mejora y espera el traslado a otra clínica.

El otro caso es el de Catalina, una nena de 11 años que recibió fentanilo contaminado durante una crisis de asma. Pasó 51 días en terapia intensiva y, aunque sobrevivió, arrastrará secuelas permanentes.

A la luz de lo que se reconstruyó, queda confirmado que había cinco casos pediátricos en Santa Fe. Dos de ellos murieron. Todos fueron pacientes del Sanatorio de Niños de Rosario.

Ese detalle no aparece en el Boletín Epidemiológico Nacional elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación. El último informe consigna 69 casos vinculados al fentanilo —51 de ellos fallecidos— en Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, y menciona además que se investigan otros en establecimientos de Córdoba y Río Negro.

La reserva de las familias

Las historias clínicas de los chicos rosarinos ya forman parte del expediente y sus identidades se mantienen bajo reserva. Las familias de los menores afectados tampoco han hecho pública su situación ni establecieron contacto con parientes de otros damnificados, incluso los de Rosario.

