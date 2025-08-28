Elías Piccirillo, cada vez más cerca de recuperar la libertad: el documento que lo certifica

Presente en el lugar, el abogado Juan Pablo Merlo explicó el significado de esta nueva medida a favor de Piccirillo: "Es algo muy positivo, porque llegará al juicio en una situación diferente. Una cosa es estar detenido y otra es estar en libertad. Esto le permite presentar pruebas. Fue un buen trabajo del abogado. El juez de instrucción no le había permitido presentar pruebas, y el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que todos somos iguales ante la ley y tenemos derecho a aportar pruebas".

"La semana que viene habrá una nueva reconstrucción, y luego de eso, el abogado defensor solicitará la libertad domiciliaria", agregó Bremer. Merlo, por su parte explicó: "Puede ser libertad o domiciliaria. Recuerden el caso de Prandi, que Contardi llegó en libertad".

Qué dijo Jésica Cirio de su nueva vida tras la detención de Elías Piccirillo

Elías Piccirillo fue detenido el 20 de marzo y desde entonces permanece con prisión preventiva en el Penal de Ezeiza por orden del juez Sebastián Casanello. Se lo acusa de haber montado un operativo falso con la complicidad de efectivos policiales y, además, enfrenta un embargo millonario de 100 millones de pesos.

Tras un largo período sin declaraciones, Jésica Cirio se refirió públicamente a la situación de su exmarido. Recordó que en mayo de 2024 habían celebrado su boda civil en el Palacio Duhau de Recoleta y, en diálogo con el programa Intrusos (América TV), expresó: "Estoy mejor, recuperándome, entrenando que es mi terapia".

Respecto a los rumores que la relacionan sentimentalmente con distintas personas, Cirio fue contundente: "Creo que desde hace dos meses tuve seis novios. No chicos, estoy bien y tranquila, tratando de disfrutar el tiempo con mis amigas. Estoy bien sola y tratando de recuperar mi vida de nuevo".

Al hablar de la crianza de Chloe junto a Martín Insaurralde, la conductora destacó que mantienen una relación cordial: "Es el papá de mi nena, cómo no voy a hablar, tengo la mejor, es un excelente papá".

Al referirse a su distanciamiento de los medios y de las redes sociales, la modelo admitió: "Estoy medio desaparecida de todo y por ahora creo que es lo mejor así y trabajando de manera privada".