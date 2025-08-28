Javier Milei, por las supuestas coimas: "La opereta de esta semana es un artilugio de la casta y una nueva mentira"

Milei recordó que en 2024, durante el almuerzo del CYCyP, había ciertos ruidos en el mercado por y que su Gobierno supo como devolver la calma. "No nos movimos ni un centímetro de nuestro plan y todo terminó saliendo tal cual les detallé, con la hoja de ruta que les di ese día. Ahora, por la cercanía de las elecciones, está volviendo el ruido", analizó, y culpó al Congreso de querer boicotear su programa económico.

"Están desesperados, ven desvanecerse todo lo que construyeron a lo largo de las últimas décadas. Y el mercado, acostumbrado al comportamiento sociopático de los dirigentes, también vive momentos de zozobra. Como dice el dicho, el que se quemó con leche, ve una vaca y llora", ejemplificó.

En tanto, remarcó: "si no vamos a fondo con las reformas, retrocedemos"

Javier Milei sobre los audios de Diego Spagnuolo

El jefe de Estado volvió a desacreditar las denuncias de corrupción que surgen de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. “Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet. ¿Y cuántas de tantas aberraciones que dijeron como el incesto, como la zoofilia? Se cansaron de decir todo tipo de barbaridades", introdujo.

Y continuó: “La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible”.

“Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen. Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando. Como la gente votó un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar cualquier otra maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante”, continuó.