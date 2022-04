Ofelia Fernández usó una foto de los comedores escolares de Kicillof para criticar al gobierno de la Ciudad

Según Ofelia, la iniciativa no tiene la repercusión que debería, y se mostró enojada porque los medios no le dan difusión. "Los diarios hacen notas sobre mi por PONERME UNAS BOTAS pero no si presento un proyecto para transformar el sistema de alimentación de las escuelas. Periodismo total".

WhatsApp Image 2022-03-31 at 3.50.01 PM.jpeg Ofelia Fernández mostró su look para la sesión de la Legislatura.

Pero volviendo al tema de las viandas, un usuario advirtió que había elegido una foto equivocada para criticar la calidad del almuerzo de los estudiantes.

Para mostrar un sandwich que estaba en dudoso estado eligió una foto de un comedor escolar de la ciudad de Berisso, de la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof.

tuit Ofelia.jpg

Sin repercusiones por la foto equivocada, Ofelia mantuvo la convocatoria para este viernes. "Si bancas la iniciativa: vení este viernes a la peatonal en la puerta de la legislatura porteña a defender el derecho a alimentos en buen estado, ricos y saludables para jardines, primarias y secundarias".