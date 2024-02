Omar Maturano apuntó contra Javier Milei: "Que no se haga el vivo con los trabajadores"

“Nosotros paramos porque no nos pusieron los salarios al día, nosotros firmamos hasta diciembre, ya nos deben por la inflación de enero”, destacó Maturano e indicó que: “Del Gobierno no hablamos con nadie, no hay nadie. Ellos nos tienen que llamar a nosotros”.

Omar Maturano indicó que ellos no son casta

“No necesitamos cortar vías, si nosotros no trabajamos no trabaja nadie”, sostuvo el líder sindical: “Nosotros no somos casta, nos eligió la gente para estar acá, igual que a el presidente".

Y luego destacó: “Lo que piense el presidente de mi, me importa un carajo. A mi no me manda ningún político, ni la CGT, a mi no me manda nadie” sostuvo para cerrar la entrevista en la que se anunció el primer paro de trenes de la gestión de la Libertad Avanza.