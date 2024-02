Trenes: cuándo será el paro nacional de 24 horas anunciado por La Fraternidad

“En respuesta a la falta de discusión paritaria y de propuesta salarial adecuada a la inflación galopante que deteriora los haberes, que gozan de carácter alimentario, del personal de conducción de trenes, causandoles daños irreparables", se detalló en el documento.

Asimismo, el sindicato que agrupa a maquinistas de locomotoras y trenes señaló que la medida se adoptará "dentro del reconocimiento explícito del derecho constitucional argentino ya que como decía el General Perón 'dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada'".

Omar Maturano pide el 55% de aumento en el salario

Omar Maturano habló con A24 y, además de confirmar la medida de fuerza dijo que: “Ningún Gobierno juega con nosotros, que no se haga el vivo con los trabajadores, que ya perdimos el 55% del ingreso en estos dos meses”.

“¿Quién se cree que es este tipo?, no estaba para pelear por la democracia y le falta el respeto a todo el mundo”, sostuvo sobre Javier Milei y destacó: “No hablamos con el Gobierno, no tenemos el salario al día y lo que pedimos es el 55% de aumento que se ajuste la inflación”, cerró.