Operativo "jubilar a Cristina": las mil y una alternativas del peronismo que busca una renovación

Cristina entendió -como entendió Néstor en 2007- que el PJ es un instrumento electoral importante. Primero, intentó poner a sus alfiles al frente. Pero no lo logró y hubo demasiada oposición. Pensó que si jugaba ella, la discusión se terminaba. Pero no...

Ahora en el peronismo se reabre otro debate. ¿Es posible la renovación partidaria?

¿Quién quiere renovar?

“Hay un piso de 16% de peronistas en la provincia de Buenos Aires que no están con Cristina Kirchner”. El análisis lo hace un dirigente del PJ que cree que esta vez hay margen para construir una opción por fuera del kirchnerismo. El número surge de analizar la última elección en que el peronismo fue dividido, 2017. Ahí hubo tres boletas: la de Cristina (con su Unidad Ciudadana), la de Florencio Randazzo (que se quedó con el PJ) y la de Sergio Massa (que todavía tenía al Frente Renovador).

Esos mismos sectores creen que Axel Kicillof podría sumarse. Pero no lo ven liberando la revuelta y ven que podría ser un limite para un acuerdo con otros sectores de centro: "Tengo buen diálogo con el peronismo e incluso con Kicillof. Pero si mi mamá ve que voy en una boleta con Axel, me echa de su casa", cuenta irónico un gobernador de una provincia muy antikirchnerista.

Cristina dijo el viernes en un acto con sindicalistas afines que "Los Poncio Pilatos y los Judas en el PJ no van más". Habló de traidores. Por si no quedaba claro, sus seguidores más cercanos se encargaron de aclarar que se refería a Axel Kicillof.

Kicillof respondió el sábado en un comunicado: "La lógica del sometido o traidor es una lógica que entró en crisis y que viene causando malos resultados. Dejemos de reproducir metodologías y conductas que nos trajeron hasta acá", planteó. Un grupo de intendentes y dirigentes lo motoriza a él como la sucesión natural de Cristina. Creen que tiene que caminar desde ahora para ser presidente.

Otro sector dede dirigentes peronistas cree que están dadas las condiciones para producir un nuevo quiebre: "Tenemos que romper el Síndrome de Estocolmo", sugiere uno de esos armadores. Aunque creen que la figura de Kicillof está demasiado asociada a Cristina y el kirchnerismo. Sería difícil explicar por qué ahora él es distinto.

En esa movida aparecen algunos dirigentes sociales, intendentes peronistas no K y algunos sindicalistas muy críticos de los últimos años del peronismo, incluyendo a Facundo Moyano, que entiende que hace falta también una renovación sindical. "No puedo sentarme en un restaurante sin que me puteen”, reconoció hace unos días en una charla privada.

Son distintos sectores que no necesariamente convergen entre sí. Aunque hablan por lo bajo de un objetivo en común: "jubilar a Cristina".

La interna imposible

axel kicillof cristina kirchner dia de la leatad peronista.jpeg Cristina Kirchner y Axel Kicillof, hoy enfrentados por la interna del PJ (Foto: archivo).

La elección interna en el peronismo es imposible de hacer. Lo reconocen todos los que vienen siguiendo de cerca el proceso, incluyendo Juan Manuel Olmos, apoderado del partido. Se necesitarían más de 6000 urnas en todo el país; el Gobierno nacional -que podría aportarlas- dice que no las tiene.

El viernes por la tarde, Quintela habló con Cristina y le dijo de verse para intercambiar pareceres. Por ahora el encuentro no se dio.

Cristina armó su lista con históricos dirigentes kirchneristas territoriales, dirigentes de La Cámpora y algunos caudillos provinciales como Juan Manzur (Tucumán) o Sergio Uñac (San Juan) que no gobiernan en sus provincias. La nómina tiene algunos nombres rutilantes como Agustín Rossi, Felipe Solá o José Luis Gioja. La gran sorpresa fue la vuelta de José Ottavis, devenido en dirigente del peronismo correntino.

A Quintela no le sobra nada. Su lista tiene a Alberto Rodríguez Saá, al presidente del bloque peronsita de Tucumán (un guiño de Jaldo) y dirigentes menores de distintas provincias. Los nombres más conocidos son Victoria Tolosa Paz y el cordobés Carlos Caserio. Una presentación testimonial pero que es molesta para el kirchnerismo.

¿Cómo puede seguir la cosa?

"Hay muchos intendentes que están con nosotros en Provincia y en todo el país. ¿A quién te pensás que van a apoyar los peronistas de Córdoba o de La Pampa?”, dicen cerca de Quintela, que desmienten que la elección ya esté cocinada. Aunque no creen que se expidan públicamente, también creen que van a recibir el apoyo de los gobernadores de La Pampa, Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones.

Cerca del riojano también dicen que intendentes bonaerenses van a dar una mano: Espinoza, Ferraresi, Mussi, Mario Secco, Julio Zamora (Tigre)... La gran duda es qué va a hacer Kicillof. Cerca de Quintela creen que al final no le va a quedar otra que pronunciarse a favor de Cristina. No tiene mucho margen para otra cosa, al menos si no quiere se le incendie la Provincia. Aunque quizás deje jugar por abajo a sus funcionarios y amigos.

De todos modos, muchos en el peronismo creen que al final "El Gitano" se va a terminar bajando.

gobernador Ricardo Quintela.jpg El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, el rival de Cristina Kirchner en la interna (Foto: archivo).

La tercera vía

La otra alternativa es que finalmente a Quintela no le dé el cuero y no pueda enfrentarse a Cristina Kirchner en la interna. Es la opción más probable, creen los que siguen de cerca el proceso. Por varios motivos: fundamentalmente porque no están dadas las condiciones objetivas para que el PJ termine en una interna que pueda ser sangrienta.

Esa cancelación de las internas se puede dar por tres motivos:

Que se postergue la elección para marzo del año que viene. Es lo que evalúan los sectores “institucionalistas del PJ”. Saben que hay poco margen político para eso.

Que Cristina se baje aduciendo trabas institucionales para competir. “Gritar lawfare es algo que nos tiene acostumbrados”, dice un dirigente que trabaja para Quintela y que supo ser cercano a Néstor y Cristina. En ese caso podría armar algo por afuera, pero con una excusa clara y dejarle un sello de goma a Quintela.

Que Quintela se baje denunciando que no hay condiciones de competencia. Y eso le daría margen para sumarse a la “tercera vía”.

Los que creen en la tercera vía, aseguran que el resurgimiento del peronismo se puede dar por la vía institucional o por afuera. Dicen que mirar a Córdoba para pensar en una renovación, a través de la figura de Schiaretti, con el soporte de la gobernación de Llaryora.

Y desde ahí sumar a dirigentes que no estén adentro de la grieta y que no se sientan representados por Cristina ni por Milei. Incluyen en este grupo a gobernadores como Ignacio Torres, Rogeli Frigerio, Maxi Pullaro o partidos provinciales. Y a dirigentes como Miguel Pichetto u Horacio Rodríguez Larreta, que hoy está asesorando a muchos de los gobernadores o intendentes que trabajan en estas ideas de centro.

¿Sergio Massa? “Es rehén del acuerdo con Máximo. Hoy es difícil pensar que el acuerdo se extienda a él”, aclara uno de los dirigentes que está trabajando en este armado.

¿Por qué esta vez sería diferente?

No es la primera vez que en el peronismo trabajan para independizarse de Cristina Kirchner. Creen que esta vez puede ser diferente, porque el kirchnerismo está en el peor momento en la estimación popular. Y eso se siente incluso en los barrios.

Hay también conversaciones informales entre operadores del Gobierno y dirigentes peronistas para forzar la ruptura. En el 2025 habrá algo de obra pública y el Ejecutivo nacional tendrá la posibilidad de direccionarla. “Creemos que se pueden activar aunque sea las que están 80% terminadas”, explica uno de estos operadores.

Los nexos para esto son Lisandro Catalán (secretario y virtual ministro del Interior) y Sebastián Pareja (principal armador de Karina Milei en provincia de Buenos Aires, de pasado peronista).

En el Gobierno saben que si quieren hacer una buena elección en la provincia de Buenos Aires necesitan pactar con el PRO (para evitar perder votos propios) y fracturar al peronismo. La obra pública puede ser un arma fundamental; muchos intedentes están interesados en escuchar ofertas.

Mientras tanto, Milei

El Gobierno está metido en su propio laberinto. Pasó una buena semana después del veto a la ley de financiamiento y el dato de inflación del 3,5%.

Aunque no lo admiten públicamente, tienen encuestas que muestran una leve recuperación después de varias semanas de caídas pronunciadas. Milei festejó la inflación mayorista del 2%, que es el dato que anticipa la inflación futura.

Ganó en el debate universitario, pero con costos. Esta semana hubo varios cambios en funcionarios de segundo y tercer rango. En todos los casos fueron reemplazados por dirigentes cercanos al PRO de Mauricio Macri.

javier milei bcra.jpg Milei pasó una buena semana después del veto a la ley de financiamiento y el dato de inflación del 3,5% (Foto: archivo).

Milei entendió que sin andamiaje político, la gobernabilidad va a ser cuesta arriba. Para eso necesita a Macri: tanto en el apoyo de la gestión como para cerrar un eventual acuerdo para 2025.

Mientras esos acuerdos se tejen por lo bajo, públicamente el Gobierno decide redoblar la apuesta en todos los ámbitos. Como viene relatando Stella Gárnica en A24.com, surgieron esta semana nuevas ideas que en el “Triángulo de Hierro” de Milei ya dan como hecho.

Demoler el edificio del Ministerio de Desarrollo Social

Mudar la Capital a la Patagonia

Profundizar las auditorías a universidades

Pedir a las provincias que financien las universidades

Privatizar hospitales

Profundizar la guerra contra los medios

El Gobierno sabe que no hay lugar para tibios. Para ganar la elección 2025 y consolidar su proyecto político necesita economía y grieta. Lo mismo que necesita Cristina. Nada nuevo bajo el sol.

¿Te gustó esta columna? Recibila en tu mail todos los domingos www.lajungladelpoder.com.ar