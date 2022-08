Opinión | Los 6 reconocimientos del Frente de Todos con la incorporación de Sergio Massa a Economía

Pero a la vez, si esos errores son continuos y causan un desastre con la sensación de que el abismo está cerca, aparecen una serie de hechos que, cuando son interpretados no pueden dejar dudas de que hay una autocrítica encubierta. La llegada de Massa implica una mirada diferente

Pragrmatismo y la historia 2022

La introducción, aunque muy teórica, se acaba con una especie de reencause tardío (a veces muy tardío); con una dosis de pragmatismo típico de los momentos de miedo, del temor que suceda lo que se quiere evitar.

Luego de la derrota electoral 2021 y el acuerdo con el FMI, el presidente y su vice, no lograron consolidar un rumbo sostenido. Intentaron con las velas y con el motor de la embarcación, pero subestimaron las anclas. Cristina pedía el reconocimiento de que la crisis económica era responsabilidad pura y exclusiva de un presidente sin reacción y que debía preservarla haciendo una especie de autocrítica y “bajándose teatralmente” de la carrera por su reelección.

Alberto incumplió las dos principales clausulas del contrato tácito entre las partes:

1.- Ganaría elecciones (pero perdió con su estrategia en las PASO 2021);

2.- Consensuaría las decisiones más importantes con su vice (pero no lo hizo en el acuerdo con el FMI).

De ahí en más fue “palo y palo”.

La débil situación de mini equilibrio dinámico y constante no aguantó el “sacudón” que dio Guzmán con una carta de renuncia con cierto aire de enojo particular con el presidente y sin dudas, por el momento en el que la envió con la vicepresidenta. No hubo Batakis que pudiera contener el temblor y dólar blue tocó 350, tensión política “al mango” y una inflación que será muy alta.

Entonces

Vino el efecto pragmático, la solución Massa. A quien seguramente muchos le reprochan variadas cuestiones y no tiene una alta imagen en la opinión pública.

Sin embargo, callado en la Cámara de Diputados esperó su oportunidad. Con decisión y convicción se lanzó a la tarea de liderar. No le dieron jefatura de gabinete, tampoco economía luego de Guzmán, pero esperó y ahora está con una chance de oro, sabiendo que su gobierno, el que lo dejó en el centro, lo usó como bala de plata… The last Chance… veremos.

Conclusiones con 6 reconocimientos

1.- El Frente de Todos fue una coalición electoral que no se preparó para gobernar

2.- El poder total no lo tiene Cristina, ni Alberto, ni Massa, ni gobernadores, la Cámpora o los intendentes. El poder radica en la relación de las partes más que en las partes.

El eslogan de campaña era “Es con Todos, es con Todas”. Sino no habría gobierno. O sea, no había nada.

3.- Las soluciones que propuso Cristina en varios de sus discursos pareciera que serán dejados de lado, porque las medidas que vienen no están en la misma sintonía sobre todo a nivel gasto y déficit fiscal

4.- El loteo del Gobierno y dentro de cada ministerio, repartiendo poder y cargos entre las diferentes fuerzas que componen el Frente que ganó en 2019, no sirve para gestionar con velocidad y eficiencia.

5.- Alberto había dejado de ser el director ejecutivo apoyado por la jefa Cristina luego de las PASO y acuerdo con el FMI en que avanzó sobre su figura y sus ministros con más frecuencia y vehemencia. Ese cargo operativo necesario estaba vacante. Hoy lo toma Sergio Tomás.

6.- El ministerio de Economía fuerte a esta altura ya se necesitaba. Había perdido potencia con Néstor sin haberla recuperado con los demás, hoy a ser algo de lo que fue… con más amplitud y capacidad de coordinación.

(*) El autor es psicólogo, consultor y analista político