Mauricio Macri declaró en la causa "Sueños Compartidos" y recordó un particular llamado de Alberto Fernández

El exmandatario vinculó ese pedido con obras cercanas al comedor comunitario de Margarita Barrientos.

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Dudas sobre los pagos

Macri también sostuvo que desde su gestión surgieron objeciones a los desembolsos. En ese sentido, mencionó al entonces ministro porteño Esteban Bullrich, quien le habría advertido que no correspondía seguir girando fondos.

Según su testimonio, el programa ya había recibido montos superiores a lo efectivamente ejecutado, lo que generó tensiones internas sobre cómo proceder.

Esa postura, dijo, se mantuvo luego con María Eugenia Vidal, quien sucedió a Bullrich en el área social.

Causa Sueños Compartidos: investigación

El juicio investiga presuntas irregularidades en el programa impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que tenía como objetivo la construcción de viviendas sociales.

En el proceso están imputados, entre otros, el exministro Julio De Vido y los hermanos Pablo Schoklender y Sergio Schoklender.

Macri también describió la relación con la fundación como “conflictiva” y aseguró que había dificultades para el avance de las obras. Incluso recordó episodios de tensión política, como una protesta encabezada por Hebe de Bonafini en la Catedral Metropolitana.

Tras declarar en los tribunales de Comodoro Py, el exmandatario se retiró sin hacer declaraciones públicas, acompañado por su custodia.