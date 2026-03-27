Funcionarios que participaron en la defensa argentina de YPF destacaron la estrategia de Milei

En esa línea, remarcó que "hemos resistido muchísimas presiones, hemos soportado muchas críticas injustas" y manifestó que el "espíritu no era negociar por negociar cualquier cosa para sacarse el problema de encima". En contraste, planteó que "hemos sido lo más combativos jurídicamente hablando" y señaló que "teníamos muchísima confianza en la solvencia y la solidez de los argumentos jurídicos".

"Hemos hecho un trabajo multifocal, con unidad del Gobierno, con colaboración diplomática. Los estudios (de abogados) que han trabajado, también. Se puede ver a una Argentina que quiere defender la seguridad jurídica y que defendió a la patria todos unidos".

El apoyo de Estados Unidos

Ibarzabal confió que el "máximo objetivo era revertir el 100 por ciento de la sentencia" adversa que Argentina había recibido en 2023 de parte de Loretta Preska. "Hubo una clara decisión de decir 'Queremos ganar y revertir el 100 por ciento'", del fallo de primera instancia. Consultada por la postura de Preska, la secretaria de Legal y Técnica prefirió no opinar sobre su figura aunque reconoció que fue "muy dura".

La funcionaria destacó el respaldo de Estados Unidos a la postura de Argentina. "Estados Unidos se presentó cinco veces en este expediente apoyando la posición Argentina", indicó y resaltó que hubo también otros "12 amicus curiae" que también hicieron lo mismo como Francia, Italia e Israel.

La polémica con Kicillof

Respecto a las declaraciones del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en contra de Javier Milei por cuestionar la expropiación de YPF. Ibarzabal planteó que "el presidente nunca atacó lo jurídico sino la decisión política de la política intervencionista, populista". "No es cierto que el presidente haya dicho jurídicamente que estaba bien o mal; sino que critica, con razón, la política intervencionista", insistió.

"Si bien ganamos el juicio, también es cierto que durante todos estos años produjo un daño grande y una gran espada de Damocles para el crecimiento argentino", sostuvo Ibarzabal sobre la decisión que tomó el kirchnerismo en 2012 y planteó que el fallo de hoy "despeja dudas para la expansión y desarrollo de YPF".

Sobre los supuestos efectos negativos de la expropiación, Amerio sumó que la "incertidumbre es un daño" y manifestó que "nadie puede pretender crecer cuando hay incertidumbre cuando no sabés si las reglas se van a respetar".

La "prudencia" para lo que viene

Amerio, por su parte, resaltó que "siempre hemos sido prudentes y hoy lo somos también a pesar que es un día para festejar realmente". En cuanto a lo que viene, analizó que "Buford podría apelar, podría pedir a la Cámara que haga un plenario de todas las salas y se junten para resolver ellos, e incluso ir a la Suprema Corte" estadounidense.

También comentó que desde el Gobierno esperaban "una sentencia de fondo pero no tan rápida" y comentó que pensaban "que iba a ser en el transcurso del año".

Además, detalló que están "cuantificando los costos que se tuvieron" que afrontar para solventar los gastos del juicio que lleva 14 años de litigio y anticipó que "hay casi cerca de 80 millones de dólares" erogados.