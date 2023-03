Los piqueteros levantan el acampe en la 9 de Julio y se movilizan a la Casa de Mendoza

"Hemos debatido la propuesta de darle continuidad hasta el día de mañana (por hoy) a este acampe piquetero", anunció el dirigente de UP Eduardo Belliboni desde un improvisado escenario sobre la avenida 9 de Julio.

La protesta, que se inició el lunes a la tarde y en principio se extenderá hasta hoy, afecta el tránsito vehicular en la principal arteria de la ciudad de Buenos Aires desde la avenida Corrientes hasta San Juan.

Unidad Piquetera no liberará el Metrobús en la 9 de Julio antes del mediodía

Las organizaciones piqueteras mantienen el acampe -con el Metrobús inhabilitado- a pesar de las altas temperaturas y a la espera de "una respuesta de la ministra" de Desarrollo Social.

"El acampe va a seguir hasta las 11, a menos que haya antes alguna reunión o resolución de los temas que estamos reclamando, como la mercadería, las herramientas o la validación de datos", afirmó el referente de Libres del Sur, Sebastián Martino, en declaraciones a Télam.

El dirigente indicó que el acampe se está llevando adelante "con mucho cuidado por la ola de calor" y que se realiza un "gran recambio de compañeros" para permitir que también asistían a sus trabajos.

Por su parte, Tolosa Paz confirmó que hoy, vencido el plazo para la validación de identidad, se avanzará en la anulación de 85.000 planes Potenciar Trabajo y 20.000 del Nexo, según precisó en una entrevista que brindó a la radio FM Urbana Play.

Con respecto a la movilización y acampe, la ministra expresó que "no hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal", por lo que reiteró su postura de que "con la gente de rehén no los vamos a recibir".