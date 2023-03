En pleno acampe en Av. 9 de Julio, Tolosa Paz confirmó que el miércoles darán de baja 85 mil planes sociales

Victoria Tolosa Paz afirmó que el Gobierno trabaja para otorgar un aguinaldo a los beneficiarios de Potenciar Trabajo.webp Victoria Tolosa Paz le respondió a Belliboni por la protesta de este miércoles en Desarrollo Social. (Foto: Télam).

En ese marco, la funcionaria nacional precisó que 12.700 planes que se darán de baja están gestionados por Unidad Piquetera, organización que se encuentra realizando un acampe en la 9 de Julio.

"No tenemos ninguna posibilidad ni voluntad política de entregar más altas del Potenciar Trabajo, porque tenemos una posición firme que es respetar a quienes han hecho el proceso de validación de identidad", argumentó.

En relacion al acampe frente al Ministerio, la ministra indicó que "no hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal", además de reiterar: "Con acampe en la calle y la gente de rehén no los vamos a recibir".

Victoria Tolosa le respondió a Belliboni

Además, la ministra apuntó contra el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni: "Pasaron 4 meses y le decimos a Belliboni que traiga a las puertas del Ministerio a los más de 12 mil titulares de la Unidad Piquetera que usted nos dijo que existían y realizaban tareas y contraprestación y que está claro no era tal".

Y agregó: "A mí me da mucha pena que haya gente que le dejó ese dinero ya no solamente para marchar sino como una cuota social", apuntó la funcionaria nacional.

Asimismo, reiteró que hay dirigentes del Polo Obrero que desalientan a los titulares del Potenciar Trabajo a anotarse al programa "Volvé a Estudiar" como única contraprestación para el cobro del salario social complementario.

"Hay denuncias de titulares del Polo Obrero, donde manifiestan que hay audios de referentes del Polo Obrero que dicen que no apretes el botón de 'Volvé a estudiar' en la aplicación TINA, porque si no te sacamos el plan", denunció en declaraciones periodísticas.