Victoria Tolosa Paz desmintió en A24 que haya otorgado más de mil millones de pesos a una Asociación Civil

Sobre la acusación, la ministra expresó: "Se muestra la fotito de un jardín de infantes muy humilde de La Matanza, que administra esa Asociación Civil, pero lejos está de haber recibido ese monto de transferencia".

Y añadió: "Es cierto que ("El Sueño del Principito") recibe (dinero), desde la gestión anterior (Juan Zabaleta), pero nosotros pagamos 371 millones de pesos", aseguró.

Luego, Tolosa Paz, explicó: "Hay una cogestión entre la Asociación Civil y el Ministerio para el mantenimiento, alimentación, recreación y talleres del famoso predio las piletas de Ezeiza, creado en 1951 por Eva Duarte de Perón, a las que asisten 2500 chicos todos los días. Todo lo que ocurre lo hace esta Asociación Civil".

Y completó: "Es mentira que se hayan dado mil millones de pesos durante la gestión de esta ministra".

"El Estado y Ministerio firman convenios con miles de asociaciones por distintos motivos con instituciones de apoyo en determinados territorios. En este caso se volvieron a poner de pie, durante la gestión de Juanchi Zabaleta, las piletas que estuvieron cerradas durante cuatro años, en el gobierno expresidente Mauricio Macri. No había una gota de agua ni funcionó la colonia. Nosotros las reabrimos y renové el convenio. No me tembló el pulso", concluyó.