Oscar Zago: "El presidente me dio el OK para actuar y la comisión estaba bien conformada"

“También conformamos interbloques en la Ciudad de Buenos Aires donde yo presidía al MID y Marra a la Libertad Avanza entre otros bloques y después se creó un interbloque y elegimos a Ramiro Marra como presidente de ese interbloque, eso es lo que quiero hacer en diputados”, contó.

Después agregó: “Cuando el presidente me eligió como presidente del bloque en Diputados, mi intención era trabajar en el mes de enero en la Ley de Bases. No tuvimos tiempo para hacer el interbloque”.

“En este contexto, para poder trabajar en plenario tuvimos otras prioridades, porque sino lo hubiese armado yo antes. Ahora tenemos que armar 36 comisiones. Cuando vamos armando con otros bloques nos lleva varios días. Hoy tenemos 8 presidencias y por ahí teníamos 9 titularidad en las comisiones”, contó.

A su vez contextualizó: “Yo iba a poner el sistema de interbloque y es un trabajo arduo, tenía 35 diputados y me pidieron 35 presidencias de comisiones. Imposible. Pero no me dieron tiempo, decidieron que no sea más el presidente de bloque de la Libertad Avanza y no lo pude hacer”.

“Sin embargo, yo presenté la idea de armar otro interbloque desde el MID y no me postulo como presidente de cualquier interbloque. Eso se llama democracia pura y LLA es uno de los bloques más democráticos”, argumentó.

La explicación de Zago sobre el escándalo de la comisión

A su vez dijo: “Elegimos a José Luis Esper para la comisión de finanzas por pedido del presidente y no dijimos nada, no se discute. Estábamos consensuando todo. Juicio Política le consulto a Javier Milei, le mando un mensaje por Marcela Pagano y en 20 minutos me contestó OK y le digo a Marcela”.

“El presidente no me dijo nada hasta la 11 de la mañana cuando Martín Menem dijo que Pagano no podía ser. Cuando nos sentamos porque había quórum cuando el secretario dijo que se suspendía, el resto dijo que no podía ser y se votó, los 31 bloques estaban presentes y era legal y bien conformada. Pasó lo que pasó y por la noche me desplazaron”, explicó.

“Ayer hablé con el presidente y no estoy atrincherado en mi despacho como dicen muchos medios”, cerró.