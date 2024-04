Oscar Zago confirmó la ruptura de La Libertad Avanza en Diputados y formó un nuevo bloque

Oscar Zago se alejó de La Libertad Avanza y formó un nuevo bloque en el Congreso

El escándalo que derivó en la salida de Zago de La Libertad Avanza

El accionar de Zago se da luego de la fallida designación de la diputada Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político, que derivó en su remoción al frente de la jefatura del bloque de La Libertad Avanza y en una disputa con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El funcionario aseguró que Pagano contaba con el aval del presidente Javier Milei pese a la suspensión de la convocatoria por parte de Menem, a último momento. “Algunos diputados, si no conocen el reglamento, que se pongan a ojear un poco”, lanzó ayer en Radio 10.

Y agregó: “El Presidente de la Nación no se mete en estas cuestiones, solo da el 'ok' como me lo dio el sábado y se lo dio a la diputada Marcela Pagano. Después, algunos interpretan que la opinión (de Milei) es otra. Bueno, que se hagan cargo los que interpretan otras cuestiones. O le mienten en algún caso al Presidente. Yo soy muy responsable en estas cosas”.

Zago, por último, aseguró su respaldo a Milei antes de materializar su alejamiento de LLA. "Vamos a seguir acompañando al Presidente de la Nación desde nuestro bloque”, dijo.