Pablo Moyano dijo que va a estar en la calle "contra la derecha" y Patricia Bullrich le contestó: "Vas a ser detenido"

El sindicalista aseguró también que los dirigentes no se van "a quedar de brazos cruzados mirando en la tele como despiden trabajadores y cierran empresas" y aseguró que "va a haber una resistencia" frente a las medidas que puedan tomar Bullrich o Milei desde el Ejecutivo Nacional.

"Más allá de la bronca, mucho peor va a ser si vuelve la derecha. Te lo dicen todos los días que te van a sacar la indemnización, las vacaciones , el aguinaldo y privatizar las empresas del Estado", afirmó.

ARCHI_963572.jpg Pablo Moyano duro contra la derecha. (Foto: archivo)

En relación a los supuestos contactos que algunos dirigentes sindicales habrían tenido con Milei, Moyano aseguró, por su parte, que "ni loco" se reuniría con un político que ataca a las organizaciones sindicales.

En otro tramo de la entrevista, Moyano aseguró que está "militando para que el próximo presidente sea el compañero Sergio Massa”, en un respaldo enfático al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP).

Patricia Bullrich salió al cruce y pidió que no la amenacen

A través de su cuenta oficial de Twitter, Bullrich respondió a las declaraciones del dirigente gremial y le advirtió que va "a ser el primero en ser detenido".

"A mi no me amenaces. Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violen la ley. Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada", escribió la exministra de Seguridad en su cuenta de la red social Twitter.