Cristian Ritondo: "Mauricio Macri apoya la candidatura de Patricia Bullrich"

A su vez agregó: “La Argentina no la transforma una sola persona y necesitamos consenso, pero hay que ponerse de acuerdo en puntos claves, como que el delincuente vaya preso, que la educación sea prioridad y que todos puedan comer. A partir de ahora hay un solo candidato que puede cambiar esta realidad y esa es Patricia Bullrich”.

“Tenés que hablar de una reforma del Estado en serio, no como dice Javier Milei de eliminar un ministerio, eso no te hace la diferencia, hay que hacer una reforma del Estado en serio, la cantidad de empleados contratados porque los de planta no van a trabajar, eso hay que modificar, un modelo de fondo”, mantuvo para finalizar su explicación.

Cristian Ritondo criticó al Gobierno nacional

Cristian Ritondo también apuntó contra sus oponentes políticos: “Este gobierno está fuera de la realidad, y hay propuestas que al país la salvan o la prenden fuego”, sostuvo sobre Sergio Massa y Javier Milei.

“Primero hay que reconocer los errores, nos enfocamos en sacar el perfil del candidato en las PASO y ahora estamos todos juntos desde el 14 de agosto. Ahora hay que desmenuzar las propuestas, hay que atacar desde la seguridad y las angustias que atraviesan a todos los argentinos”, sostuvo el diputado por Buenos Aires.

Después amplió: “Este gobierno está fuera de la realidad. Poner un bono de 60 mil pesos es desconocer el esfuerzo que hacen las empresas para pagar los sueldos, sin consultar, en medio de una gran crisis y demuestra que están completamente alejados de la gente y no sólo del que no tiene trabajo, sino del que lo tiene y no llega a fin de mes y que vive con mucha angustia”.