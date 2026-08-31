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Paro en aeropuertos: qué vuelos podrían verse afectados por la medida de ATE esta semana

El sindicato que representa a trabajadores de la ANAC realizará medidas de fuerza durante dos jornadas con asambleas, movilizaciones y cese de actividades. Reclaman la apertura de paritarias, el pago de incrementos salariales pendientes y mayores recursos para áreas operativas.

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El sindicato que representa a trabajadores de la ANAC realizará medidas de fuerza durante dos jornadas con asambleas
El sindicato que representa a trabajadores de la ANAC realizará medidas de fuerza durante dos jornadas con asambleas, movilizaciones y cese de actividades. (Foto: archivo)

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través de su representación en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), realizará este jueves y viernes una jornada nacional de protesta en aeropuertos de todo el país, con asambleas, movilizaciones y paros que podrían generar demoras o alteraciones en algunos vuelos.

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La medida responde a reclamos salariales, pedidos de apertura de paritarias y demandas de mayores recursos para áreas operativas del sistema aeroportuario. La protesta se desarrollará en dos franjas horarias por día, de 9 a 12 y de 18 a 21.

Reclaman la apertura de paritarias, el pago de incrementos salariales pendientes y mayores recursos para áreas operativas. (Foto: archivo)

Reclaman la apertura de paritarias, el pago de incrementos salariales pendientes y mayores recursos para áreas operativas. (Foto: archivo)

Según informó el gremio, quedarán garantizados los vuelos que se encuentren en desarrollo, los servicios sanitarios y los vuelos oficiales.

La modalidad de la medida fue comunicada previamente a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que las empresas y los distintos actores del sector puedan tomar previsiones frente a eventuales cambios en las operaciones.

Los reclamos del sindicato

Entre los principales planteos figura la apertura de la paritaria sectorial y la incorporación a los salarios de aumentos correspondientes a conceptos extraparitarios acordados previamente.

El sindicato también reclama mayores recursos para sectores considerados estratégicos dentro de la actividad aeroportuaria, especialmente para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y para las áreas de Fiscalización en Aeropuertos.

Desde ATE/ANAC sostienen que esos pedidos fueron planteados en distintas instancias de negociación sin que hasta el momento se haya alcanzado una respuesta satisfactoria.

En ese contexto, el gremio señaló que “el incremento de la tasa aeroportuaria debe fortalecer áreas operativas y sostener el funcionamiento de sectores como el de los bomberos aeronáuticos y la Fiscalización”.

La explicación del gremio

Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE/ANAC, explicó que la falta de avances en las conversaciones llevó al sindicato a profundizar el conflicto.

“Los reclamos efectuados continúan sin una respuesta concreta que permita avanzar en su resolución”, afirmó Belelli en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

El dirigente también justificó la decisión de avanzar con el paro. “Nuestra entidad sindical se ve en la necesidad de profundizar las medidas de acción gremial”, sostuvo.

La organización sindical comunicó las medidas con anticipación para que los distintos actores del sistema aéreo puedan adecuar sus actividades frente al escenario planteado para esta semana.

Aeroparque y Ezeiza, entre los aeropuertos que podrían sentir el impacto

La protesta tendrá alcance nacional y abarcará las tareas desarrolladas por trabajadores de ANAC durante las franjas establecidas para el jueves y el viernes.

Aeroparque y Ezeiza se encuentran entre los puntos donde podría registrarse algún impacto. Sin embargo, la convocatoria no significa que todos los vuelos programados vayan a ser suspendidos.

La eventual afectación estará vinculada con las operaciones que coincidan con los horarios de la medida y con las modificaciones que puedan disponer las compañías aéreas para sus servicios de esos días.

En pocas palabras

  • Paro en aeropuertos: ATE realiza medidas de fuerza este jueves y viernes en la ANAC, afectando vuelos con asambleas y cese de actividades.
  • Reclamos gremiales: El sindicato exige la apertura de paritarias, pago de aumentos pendientes y más recursos para áreas operativas.
  • Vuelos garantizados: Se aseguran las operaciones en curso, servicios sanitarios y vuelos oficiales durante la protesta.
Resumen generado por Thinkindot AI
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