Paro en aeropuertos: qué vuelos podrían verse afectados por la medida de ATE esta semana

Los reclamos del sindicato

Entre los principales planteos figura la apertura de la paritaria sectorial y la incorporación a los salarios de aumentos correspondientes a conceptos extraparitarios acordados previamente.

El sindicato también reclama mayores recursos para sectores considerados estratégicos dentro de la actividad aeroportuaria, especialmente para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y para las áreas de Fiscalización en Aeropuertos.

Desde ATE/ANAC sostienen que esos pedidos fueron planteados en distintas instancias de negociación sin que hasta el momento se haya alcanzado una respuesta satisfactoria.

En ese contexto, el gremio señaló que “el incremento de la tasa aeroportuaria debe fortalecer áreas operativas y sostener el funcionamiento de sectores como el de los bomberos aeronáuticos y la Fiscalización”.

La explicación del gremio

Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE/ANAC, explicó que la falta de avances en las conversaciones llevó al sindicato a profundizar el conflicto.

“Los reclamos efectuados continúan sin una respuesta concreta que permita avanzar en su resolución”, afirmó Belelli en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

El dirigente también justificó la decisión de avanzar con el paro. “Nuestra entidad sindical se ve en la necesidad de profundizar las medidas de acción gremial”, sostuvo.

La organización sindical comunicó las medidas con anticipación para que los distintos actores del sistema aéreo puedan adecuar sus actividades frente al escenario planteado para esta semana.

Aeroparque y Ezeiza, entre los aeropuertos que podrían sentir el impacto

La protesta tendrá alcance nacional y abarcará las tareas desarrolladas por trabajadores de ANAC durante las franjas establecidas para el jueves y el viernes.

Aeroparque y Ezeiza se encuentran entre los puntos donde podría registrarse algún impacto. Sin embargo, la convocatoria no significa que todos los vuelos programados vayan a ser suspendidos.

La eventual afectación estará vinculada con las operaciones que coincidan con los horarios de la medida y con las modificaciones que puedan disponer las compañías aéreas para sus servicios de esos días.