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Antes de la cadena nacional por Malvinas, Milei viaja a Chile para reunirse con Kast

El presidente encabezará este jueves actividades en Santiago de Chile junto a referentes de la derecha internacional y mantendrá una reunión bilateral con José Antonio Kast. El regreso al país está previsto para la tarde y por la noche emitirá un mensaje por cadena nacional sobre la cuestión Malvinas.

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Milei viajará a Chile para participar de un foro internacional y reunirse con Kast antes de la cadena nacional por Malvinas. (Foto: archivo)

Milei viajará a Chile para participar de un foro internacional y reunirse con Kast antes de la cadena nacional por Malvinas. (Foto: archivo)

Javier Milei viajará este jueves a Chile para participar de un encuentro internacional organizado por el Foro de Madrid y mantener una reunión con el presidente chileno, José Antonio Kast. La agenda se desarrollará pocas horas antes de la cadena nacional que el mandatario brindará por la noche sobre la situación de las Islas Malvinas.

Leé también Javier Milei hablará el jueves por cadena nacional sobre el tema Malvinas
Javier Milei informó al gabinete que el jueves hablará al pueblo argentino sobre la causa Malvinas en un discurso por cadena nacional (Foto: Presidencia).

La visita se producirá luego de la controversia diplomática generada por declaraciones realizadas por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, quien había afirmado que el Estrecho de Magallanes constituía un espacio de "soberanía" argentina.

La actividad en Santiago

Según el cronograma oficial, Milei partirá a las 7 con destino a Santiago de Chile. Su primera actividad será a las 10:20, cuando exponga en un evento del Foro de Madrid, iniciativa impulsada por la Fundación Disenso que reúne a dirigentes, funcionarios y referentes vinculados a espacios políticos de derecha de distintos países.

Durante la jornada, el mandatario compartirá actividades con funcionarios chilenos, diplomáticos, eurodiputados y representantes de organizaciones conservadoras internacionales. Entre ellas figura The Heritage Foundation, entidad que elaboró el documento conocido como "Project 2025", diseñado como una guía para la transición entre una administración demócrata y una republicana tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones de 2024.

Finalizada su exposición, Milei mantendrá un encuentro con Sarah Rogers, secretaria de Estado adjunta para la Diplomacia Pública de Estados Unidos.

Reunión con Kast

La agenda continuará al mediodía con una reunión bilateral entre Milei y Kast. El encuentro se desarrollará en medio de la reciente tensión diplomática que se generó entre Argentina y Chile a partir de las declaraciones realizadas por Valverde.

Tras esa actividad, el presidente emprenderá el regreso al país. La partida desde Santiago está prevista para las 13:30 y su arribo a la Argentina para las 15:30.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

El mensaje por Malvinas

Luego de regresar a Buenos Aires, Milei dedicará parte de la tarde a la preparación de un mensaje que será difundido por cadena nacional a las 21.

Desde el Gobierno indicaron que la cuestión Malvinas será el eje central del discurso. La decisión se conoce después de las declaraciones de Donald Trump, quien manifestó que podría "revisar su postura" respecto de la soberanía de las islas.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó la realización de la cadena nacional, aunque evitó anticipar detalles sobre su contenido.

En pocas palabras

  • Visita a Chile: El presidente Javier Milei viaja a Santiago para participar en un encuentro del Foro de Madrid y reunirse con José Antonio Kast.
  • Agenda diplomática: El encuentro bilateral se da tras una reciente tensión diplomática entre Argentina y Chile por declaraciones militares.
  • Cadena nacional: Milei regresará al país por la tarde y emitirá un mensaje por cadena nacional sobre la cuestión Malvinas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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