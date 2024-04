Paro de colectivos: ¿por qué algunas líneas funcionan y otras no?

Delegados de los choferes de la empresa DOTA advierten que no hay ningún acuerdo homologado por la Secretaría de Trabajo. Por lo tanto, dicen, si la empresa no firmó el convenio y ellos deciden no prestar tareas, les descontarían el sueldo. Esto se replica en todas las compañías que no firmaron el acuerdo anterior. Se suma a que algunas compañías temen multas estatales.