Paro de colectivos: el Gobierno sancionará a las empresas y advirtió que podría quitar licencias

Y agregaron: “En consecuencia, las líneas que en el transcurso del día no iniciaron sus servicios o bajaron su frecuencia, ya están en proceso legal de sanción bajo el Artículo 83 del Decreto Nº 1395/1998, con multas de hasta $4.050.000”.

En paralelo con el escrito, referentes de la UTA y las cámaras empresariales se encontraban reunidos este jueves al mediodía en la Secretaría de Trabajo, con el fin de acercar posiciones. Se espera una resolución, a la brevedad, de cómo seguirá el conflicto.

El Gobierno calificó de "horroroso" el paro de colectivos de la UTA

En tanto,el Gobierno condenó hoy el paro colectivos en el AMBA y, al mismo tiempo, aseguró que "el Estado Nacional está cumpliendo con cada uno de los desembolsos de los subsidios".

"Las transferencias que le corresponden al Gobierno nacional, a todos los subsidios que estamos obligados a hacer, las hemos hecho en tiempo y forma. Entendemos que el costo está cubierto y esperamos que las partes lleguen a un entendimiento", sostuvo hoy el vocero Manuel Adorni en conferencia de prensa.

En ese marco, el funcionario cuestionó: "Hoy cuatro millones de personas están privadas de concurrir a sus trabajos, ir a los hospitales y a estudiar. Las actitudes del gremio (UTA) las termina pagando quien necesita el servicio, nos parece horroroso".

Paro de colectivos: la ardua negociación entre la UTA y los empresarios

La UTA, encabezada por Roberto Fernández, pretende que al sueldo al básico de marzo se le incorpore la suma no remunerativa de $250 mil, que se pagó en febrero, mes en el que el salario inicial alcanzó los $737 mil. Así, los trabajadores piden cobrar un total de $987 mil.

A diferencia de otras huelgas, en este caso, los choferes se presentaron en sus lugares de trabajo pero no desempeñan sus funciones "hasta que aparezca la plata", según indicó a los medios de comunicación el vocero gremial, Mario Calegari.

Desde el sector empresario, en tanto, reafirmaron, que no hay sumas adeudadas y advirtieron que quien no trabaje, “además de las sanciones que puedan corresponder por falta injustificada”, no cobrará su salario completo.