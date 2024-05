Paro general de la CGT: qué medida tomará el Gobierno porteño con los docentes que se adhieran

En caso de que el docente no pueda llegar a la escuela a causa del paro de transporte, los directivos pueden justificar la falta como causa de fuerza mayor, y no se les descontará el día.

En tanto, se informó que los representantes de los 17 gremios docentes fueron convocados en enero, febrero, marzo y abril por el Ministerio de Educación y se acordaron paritarias en todos los encuentros.

"La Ciudad garantizó esta instancia de diálogo y realizó un esfuerzo no solo para poder dar los aumentos que dio, sino también para pagar el FONID con recursos propios", se señaló en el comunicado.

La medida tiene lugar luego de que la Casa Rosada confirmara que les descontará el día a los estatales que adhieran al paro de la Confederación General del Trabajo (CGT). La decisión la informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

JORGE MACRI CRÉDITOS.jpg Jorge Macri, duro con aquellos docentes que se adhieren al paro. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional le descontará el día a los estatales que hagan paro

“Se les descontará a aquellos que vayan a la marcha, no a quienes no puedan venir a trabajar porque no funciona el transporte. Todos vamos a tener dificultades para ir a trabajar y el que no va a trabajar no cobra”, señaló Adorni.

En esa línea, informó que continúa abierta la línea telefónica para denunciar aprietes o extorsiones por parte de sindicalistas que puedan llegar a obligar a los trabajadores a estar presentes en la movilización.

El vocero presidencial también aclaró que el Gobierno no va a declarar al transporte como servicio esencial para este jueves por la movilización del CGT: “No hay nada que implique que tomemos esa medida”.