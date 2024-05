Paro de trenes: La Fraternidad confirmó una nueva medida para este jueves 30 de mayo

Embed

Si bien el lunes el gremio logró sellar un acuerdo con Trenes Argentinos - SOFSE y Belgrano Cargas y Logística por el pago de las deudas en concepto de bono de presencialidad y por el "Día del Ferroviario", aún resta por consensuar los porcentajes de recomposición respecto a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En tanto, Maturano afirmó: "¿A cuánto estamos de una nueva privatización? Bueno, eso de privatización y concesión son dos palabras diferentes. La privatización es directamente vender, vender el suelo ferroviario, vender la infraestructura, vender las formaciones, y eso ya, el que compra eso, no lo compra por el ferrocarril o por la empresa para el servicio, sino lo compra para negocio inmobiliario, eso está clarito. La concesión es otra cosa porque no vende la soberanía, no vende las tierras, y únicamente tenés que dar el servicio que te debe imponer un órgano regulador y debe depender del Estado Nacional, dar concesión, publicitaciones y todo eso"

Asimismo, denunció: "nosotros trabajamos en ferroviario, trabajamos sin seguro, atando algunas veces con alambre algunos objetos y así salimos con los trenes. Y yo le pondría un sinónimo, que estamos trabajando con bajas condiciones de seguridad.