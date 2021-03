Parrilli descarta crear una comisión bicameral para investigar jueces pero evalúan mecanismos para mejorar los "controles cruzados"

Cristina, Parrilli y Alberto (Foto: archivo).

El Presidente Alberto Fernández pidió el lunes en la Asamblea Legislativa que el Congreso ejerza su facultad constitucional de hacer "controles cruzados" a la Justicia. Aunque no están claros los mecanismos que se van a usar para efectivizar ese anuncio. En principio, en el entorno del senador Oscar Parrilli -presidente de la Comisión de Justicia del Senado- descartaron que se vaya a implementar al menos en lo inmediato una comisión bicameral para investigar a los jueces.

"El Congreso no puede investigar per se al Poder Judicial. La bicameral no está creada ni existe cómo crearla", aclararon a A24.com cerca del senador. Lo que sí puede hacer es ejercer sus facultades constitucionales, por ejemplo avanzando sobre juicios políticos a magistrados; siempre que estén las razones objetivas.

La idea de la comisión bicameral surgió en la Casa Rosada después del discurso de Alberto y fue anticipada el lunes por A24.com. "El Presidente seguirió la comisión bicameral pero no dijo que estén armando. Los controles cruzados ya existen, lo que pidió es que se ejerzan", explicaron fuentes del Frente de Todos del Senado.

Esta mañana, Parrilli había hablado sobre esta iniciativa de la Rosada. “El presidente lo que dijo es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde, habló de un rol cruzado de control de los poderes y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue, precisamente, de analizar, estudiar, debatir, discutir y lograr que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial y cuáles son los cambios que hay que hacer para que tengamos una justicia que le sirva a la gente", dijo a radio El Destape. Sin embargo, en el entorno del senador aclararon que era apenas una descripción sobre la intención del Presidente y que todavía no analizaron en concreto cómo se implementarán los controles.

¿Qué es lo que sí podrían hacer en el Congreso? Crear una comisión bicameral que investigue algún hecho puntual como sucedió en otras oportunidades: con el ARA San Juan recientemente o con el atentado a la AMIA en el pasado. Por ejemplo, podría el Poder Legislativo crear una bicameral que analice alguna causa judicial específica. O incluso, todo el fenómeno que el kirchnerismo denomina "Lawfare".

Sin embargo, la estrategia será consensuada entre la Casa Rosada y el Congreso. O dicho de otra manera, entre Alberto y Cristina.