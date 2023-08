Así, le envió una nota al presidente de la Cámara Nacional Electoral en la que explicó el estado de situación con detalles. Indicó que, incluso, en algunos establecimientos no disponían de los kits necesarios para la instalación y que en otros las máquinas no estaban conectadas a la hora de la apertura de los comicios y no habían sido probadas.

"Tengo el honor de dirigirme a V.E., en mi carácter de Juez Federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, con Competencia Electoral en la Capital Federal, a fin de poner en su conocimiento que con posterioridad a la conversación mantenida en el día de la fecha, se han suscitado diversas situaciones que merecen ser puestas en su conocimiento en relación a las maquinas de boleta única electrónica, que pretenden utilizarse en los comicios del 13 de Agosto del corriente año. A lo largo de la jornada, se han presentado diversas dificultades relacionadas con su instalación, prueba y puesta en funcionamiento", escribió la jueza María Servini, titular del juzgado federal N1.

Qué dice la carta que le envió Servini a la Cámara Electoral

"Personal de este Juzgado dedicado a realizar la labor de acondicionamiento de los locales de comicios, se ha encontrado frente a las siguientes situaciones: en algunos locales las máquinas en cuestión llegaron recién en horas de la noche. En otros locales, las máquinas nunca llegaron o estaban ubicadas de manera incorrecta. En otros no habían sido conectadas ni probadas", escribe la magistrada.

"En muchos locales, no estaban los kit de instalación. Algunas de ellas, directamente no funcionaban. El cableado tendido por la empresa, fue puesto sin fijar al suelo, con el consiguiente peligro que podría ocasionar a la integridad física de los votantes, que al momento de transitar por el lugar, podrian tropezar o enredarse con los mismos", sumó Servini.

"Se estima que, aproximadamente, un treinta por ciento de las maquinas estarían en esa situación. Siendo las 02.00 de la madrugada del día domingo, el personal de este Juzgado permanece en los locales de comicio, esperando que los Técnicos de la empresa proveedora de las maquinas arriben al lugar y solucionen los problemas mencionados", suma.

"De acuerdo a la información recibida, la intención de la empresa es que sus técnicos en el día de hoy, ingresen a los locales de comicio a las 06.00 de la mañana, a revisar las maquinas, lo que resulta inadmisible, porque. lo harían sin la supervisión del personal a mi cargo y podrían acceder al material electoral de la elección nacional (urnas, boletas), sin control alguno", añade en el escrito.

"Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las maquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, evidenciando una impericia en la organización y ejecución de un proceso electoral, en entidades que parecen mas preocupadas por analizar lo que demora cada elector votar, en lugar de gestionar eficientemente los recursos para que los electores puedan votar", concluyó la jueza.