¿Por qué es importante esto? Juntos por el Cambio, para volver al poder, necesita mantenerse unido. Hoy tiene 8 precandidatos a presidente y la forma de resolver sus candidaturas es una PASO. Si no hay PASO 2023, corren riesgo de volar por el aire porque tienen que volver a rediscutir todo. Si se va a internas no obligatorias (no PASO), el resultado podría quedar alterado por el peso de los aparatos. A algunos dirigentes les conviene eso, pero no a todos.

Si bien desde la izquierda aclararon que no están de acuerdo con el sistema de las PASO por considerar que se entromete en la vida interna de los partidos políticos, aclararon que este tipo de proyectos "no persiguen ninguna democratización del sistema, sino sus propios intereses particulares".

"Nada tienen que ver estas cuestiones además con los verdaderos problemas que atraviesa la mayoría de la población que no llega a fin de mes y que es lo que debería ser el centro del debate político", dijo a A24.com Myriam Bregman.

"El Partido Obrero siempre rechazó las PASO porque nos pareció una intervención del Estado en la vida de los políticos y obliga a la población a participar de esas internas. Pero ese rechazo es de principio y el gobierno está haciendo una manipulación de acuerdo a su conveniencia. Nosotros no vamos a participar de eso", expresó el dirigente nacional del Partido Obrero Gabriel Solano. El PO cuenta con una banca en diputados. También rechazarán los cambios.

¿Se pueden suspender las PASO?

Según contó A24.com este domingo hay dos proyectos con estado parlamentario para suspender las primarias.

Uno es del exdiputado del FIT Juan Carlos Giordano.

El otro es del legislador del Movimiento Popular Neuquino (un partido provincial).

El oficialismo tiene 117 votos propios. Necesita 129 votando a favor. Por ser una ley que necesita mayoría especial puede votar la presidenta de la Cámara (artículo 41, inciso 2 del reglamento). Se descuenta que van a acompañar los 4 legisladores del bloque Provincias Unidas. Es decir, necesita 7 votos más.

Los diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti son 3 votos más.

El del MPN va a votar su propio proyecto.

Claudio Vidal, del Bloque SER de Santa Cruz, podría ser un voto más.

Felipe Álvarez, su compañero de bloque, juega con Larreta. Habrá que seguirlo de cerca, aunque por ahora es un "no".

Así, estamos a dos votos.

Los otros legisladores del Interbloque Federal ya anticiparon que no lo votarían.

“Topo” Rodríguez (que responde a Lavagna) dice que está en contra de las PASO, pero que no es año para hacer reformas.

Florencio Randazzo, que también integra su bloque, mandó a decir que “ni le interesa hablar de esos temas que están alejados a mil km de lo que le pasa a la gente”.

Queda ver qué piensa Graciela Camaño, tercera pata de ese espacio. Es difícil pensar que se vaya a apartar mucho de esa posición.

En el socialismo (que tiene dos diputados) aclararon que no van a votar la eliminación. “No se pueden cambiar las reglas de juego de un día para el otro. Nosotros nunca hacemos lo que nos conviene”, dijo a A24.com Mónica Fein, presidenta de ese bloque. Recuerda que Santa Fe fue la primera provincia en tener PASO. “De ley de lemas salimos con PASO”, evoca. Gracias a eso, el socialismo pudo gobernar la provincia 12 años.

Confirmada la negativa de la izquierda, resta saber qué hará el espacio de Javier Milei. A su espacio le conviene que no haya PASO. La eliminación se adapta a su discurso político: “¿Para qué gastar plata de los impuestos en una elección innecesaria?”. ¿Se bancarían sus seguidores que termine aliado al kirchnerismo tan explícitamente? Por ahora, Mileil baja mensajes ambiguos.