Patricia Bullrich aseguró que hay "demasiado secretismo" por parte de la Corte Suprema en el caso Bruglia, Bertuzzi y Castelli

La presidenta del PRO se pronunció respecto al traslado de los jueces, situación que tratará la Corte Suprema el próximo martes.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, habló con Eduardo Feinmann en el Noticiero de A24, donde se refirió a la situación de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que la Corte Suprema tratará el próximo martes.

"Sería muy contradictorio para la Corte. No quiero tener o no expectativa. Siento que hay mucho manejo del tiempo. Demasiado secretismo. Me gustaría que la cosa sea más clara, que la Corte hable claro", dijo Bullrich.

"Si la Corte en 2018 dijo que esos cambios estaban bien hechos no tendría razón para ahora decir que están mal hechos", agregó.

Con respecto a su intención como dirigente, sostuvo que su idea es que el país "no tenga solo destino que es la decadencia", ya que en Juntos por el Cambio "hay mucha gente con ideas de progreso, libertad, movilidad social, y todos debemos juntarnos para darle a la Argentina esa expectativa".

"La grieta ha sido una construcción kirchnerista de amigo-enemigo. Ojalá podamos tener una mesa de diálogo. Cuando el 12 de abril pedimos equilibrio entre economía, libertad y salud, nos dijeron anticuarentena, ojala nos hubieran escuchado", concluyó.