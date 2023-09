Patricia Bullrich cruzó a Javier Milei: "Tiene que reemplazar los insultos por propuestas"

“Milei tiene que reemplazar los insultos por propuestas. Nos llamó cobardes, tibios…. En esa, no vamos a entrar. Pero si hay alguien que no es cobarde, que no es tibia, la estás escuchando, que es Patricia Bullrich”, agregó y lo cuestionó: "Milei le dijo a la gente una cosa distinta de lo que va a hacer, le dijo a los jóvenes ‘vas a tener dólares’, y ahora dice ´bueno vamos a dolarizar en dos años, tres años´”.

“Nuestro plan es diferente al de Milei. No queremos dolarización, no queremos reemplazar el Banco Central Argentino por la Reserva Federal norteamericana. No sabemos cuál es el plan de Milei, sólo habla de dolarización y los correctores de Milei lo contradicen. Yo sí sé cuál es el plan de JxC y de Patricia Bullrich y de Melconian, que lo explica con claridad”, enfatizó.

Además, Bullrich fue tajante sobre la posible influencia de Mauricio Macri en gestión presidencial en caso de ganar las generales. "¿Alguien puede pensar que con mi carácter, mi forma de ser, con los lugares difíciles en los que estuve, no tengo la personalidad, la templanza, el temperamento para hacerme cargo del país? Hasta acá llegué haciendo un gran esfuerzo. Ustedes saben perfectamente que yo no era la primera opción. Yo vine, di todo con un enorme esfuerzo, con poca gente, con poco dinero y logré mostrar que nuestra propuesta era más osada, de un cambio más profundo", dijo.

Bullrich también aprovechó la oportunidad para destacar las diferencias en las propuestas económicas entre su coalición y Milei. Según dijo, mientras el libertario prometió que "los jóvenes cobrarán en dólares", Bullrich enfatizó que su plan se basa en "déficit cero, vamos a bajar la inflación, vamos a generar un sistema bimonetario, vamos a tener un plan productivista y vamos a lograr que todas las empresas argentinas ganen plata y los trabajadores ganen plata, que este sea un país productivo”, detalló.

“Mi gobierno va a ser el más austero de la historia”, dijo y detalló que “nadie va a tener más de lo que tiene un ciudadano, porque si no damos el ejemplo usamos el Estado para nosotros. Con austeridad bajamos la inflación”.

Junto a Patricia Bullrich, Carlos Melconian señaló que su plan económico "está listo para desembarcar"

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presentó a Carlos Melconian como su potencial ministro de Economía, quien junto a la Fundación Mediterránea-IERAL diseño un programa de desarrollo que será respaldado por la coalición en caso de llegar al Poder Ejecutivo.

“Estamos listos para desembarcar con un plan que bajo determinado liderazgo político saque a la Argentina de la postración”, afirmó Melconian, presidente de IERAL.

Bullrich y Melconian fueron los oradores en el Ciclo Voces Federales que se realizó en la provincia de Córdoba, bajo el auspicio de la Fundación Mediterránea, y oficio como virtual presentación del economista como eventual jefe del Palacio de Hacienda.

Al presentarlos la presidente de la institución, María Pia Astori, el presidente de Fundación Mediterránea enfatizó que “estamos convencidos que es el mejor programa y el único posible de poner en práctica”.