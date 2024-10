Patricia Bullrich cruzó a Leopoldo Moreau en Diputados: "¿Querés que te cuente la plata...?"

Tenso cruce de Patricia Bullrich con el diputado Leopoldo Moreau

"Pará nene, conmigo no te la creas. Pará un poquito. Callate vos, caradura, querés que te cuente la plata de Yabrán que cobraste vos acá, Moreau. Yo era diptuada cuando vos cobraste la plata de Yabrán, cuidadito eh", se escucha decir a la ministra Patricia Bullrich frente al micrófono que le fue prestado este martes en la cámara de Diputados para defender el proyecto de Presupuesto 2025.

Durante el cruce que mantuvo con varios diputados del peronismo, solo se la oye a ella contestar con declaraciones como "mirá quien habla...", en medio de gritos indistinguibles, salvó una acusación: "Asesina de bebés".

Embed

La ministra Bullrich defendió al proyecto de Presupuesto 2025 en Diputados

En la comisión de Presupuesto y Hacienda, la funcionaria aseguró que no llegó al cargo para “dejar las cosas como estaban” y sostuvo que está impulsando “un cambio de paradigma” y de “principios” en torno a la seguridad pública.

“La seguridad se aplica en cada rincón del país, sin privilegios y siendo implacables contra el delito”, resaltó la ministra, y remarcó que las prioridades ordenadoras del accionar de su cartera son “la preservación de la vida, del orden urbano y el orden rural en todo el territorio de la Nación”.

“Ni un milímetro del territorio en mano de organizaciones criminales que suplantan el Estado de Derecho”, advirtió la funcionaria, que dijo que el eje rector de la política pública es la “garantía del derecho al trabajo, la producción, a la vida y a la propiedad privada”.

Según resaltó, desde su ministerio están “combatiendo a los criminales con toda la fuerza del Estado” porque “la impunidad nos hizo mucho daño”. “No vinimos a dejar las cosas como estaban. Nos mueven las ganas de ver a nuestra Argentina próspera y pujante”, enfatizó.

“Sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad”, indicó. En ese sentido, Bullrich se comprometió a seguir la senda de la “lucha inquebrantable contra la impunidad y el crimen organizado”. “Cuando en un territorio de nuestro país mandan los narcos, no hay soberanía”, consideró la ministra.

Bullrich se refirió a las continuidades entre el PRO y La Libertad Avanza

En otro pasaje de su discurso, Bullrich aseveró que “la ley antimafia va a ser un antes y un después en el combate al narcotráfico”. En tanto, destacó que su gestión en el Gobierno de La Libertad Avanza es una continuidad del proceso que encabezó desde el mismo cargo durante el Gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019.

La jefa de Seguridad lamentó que al asumir este nuevo desafío bajo la presidencia de Javier Milei se encontró “con muchos planes desmantelados y muchos retrocesos en materia de seguridad”.

“Estamos recuperando el control de Rosario y esto es fundamental. Estamos cumpliendo con la ley y la Constitución y hermanados con el Gobierno de Santa Fe”, señaló.