Patricia Bullrich recibirá a la familia de Jeremías Monzón, el joven asesinado por tres adolescentes en Santa Fe. 

El encuentro se da en medio del impulso del oficialismo a la baja de la edad de imputabilidad. El encuentro será este viernes y también estará presente el abogado de la familia del joven asesinado, Bruno Rugna.
La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado,Patricia Bullrich, recibirá este viernes a la familia de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado a puñaladas por tres menores en la provincia de Santa Fe. Del encuentro también participará Bruno Rugna, abogado de la familia.
La reunión se dará en un contexto de fuerte debate político, luego de que el oficialismo impulsara un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Incluso, desde el Ministerio de Seguridad sostuvieron que el límite debería ubicarse en los 12 años, postura expresada públicamente por la ministra Alejandra Monteoliva.
Jeremías Monzón tenía 15 años cuando fue asesinado en un ataque que quedó registrado en video. Según la investigación, fue apuñalado por tres adolescentes, todos identificados por la Justicia. Una de las agresoras, una joven de 16 años, permanece detenida, mientras que los otros dos implicados, de 14 y 15 años, no son punibles por su edad.
Bullrich, principal impulsora en el Senado de la reforma del Régimen Penal Juvenil, utilizó el caso para fundamentar la iniciativa. “Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres”, afirmó durante la defensa del proyecto.
Críticas al kirchnerismo y pedido de tratamiento urgente
A través de su cuenta en la red social X, la legisladora de La Libertad Avanza cuestionó duramente al kirchnerismo y sostuvo que la falta de cambios legislativos permitió situaciones de impunidad. “La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara. El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes”, expresó.
En ese sentido, agregó: “En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”, en referencia al tratamiento pendiente del proyecto.
El rol del abogado y el impulso a la “ley Jeremías”
Bruno Rugna, abogado de la familia Monzón, también defendió públicamente y en A24 la iniciativa del oficialismo. En redes sociales señaló que el caso “demuestra la necesidad urgente de debatir y avanzar en la modificación de la ley, incluida la baja en la edad de imputabilidad, desde una mirada jurídica responsable”.
En declaraciones a A24 Rugna adelantó que la estrategia legal estará enfocada en lograr “la mayor pena posible” para la única imputada punible del expediente, la adolescente de 16 años. Según explicó, los otros dos menores participaron de la audiencia de imputación, pero no pueden ser condenados debido a su edad.
El abogado calificó el crimen como un “caso bisagra” y confirmó que trabaja junto a la familia para impulsar una reforma conocida como “ley Jeremías”, con eje en la baja de la edad de imputabilidad.
Movilización y apoyo social
Además de las gestiones legislativas, la familia de Jeremías Monzón impulsa marchas y una recolección de firmas para respaldar el proyecto en el Congreso. Rugna sostuvo que buscan sentar un precedente judicial y político: “Queremos que la adolescente tenga la condena más alta posible, de 15 años, y que la pena se cumpla”.
El abogado también advirtió que el debate tendrá consecuencias políticas: “Cada diputado o senador que vote en contra de este proyecto va a tener las manos manchadas con la sangre de Jeremías”.
La reunión prevista con Bullrich será clave para visibilizar el reclamo de la familia y reforzar el impulso a una reforma que vuelve a instalar con fuerza el debate sobre la edad de imputabilidad en la Argentina.