Patricia Bullrich recibirá a la familia de Jeremías Monzón, el joven asesinado por tres adolescentes en Santa Fe. 

Embed

Críticas al kirchnerismo y pedido de tratamiento urgente

A través de su cuenta en la red social X, la legisladora de La Libertad Avanza cuestionó duramente al kirchnerismo y sostuvo que la falta de cambios legislativos permitió situaciones de impunidad. “La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara. El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes”, expresó.

En ese sentido, agregó: “En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”, en referencia al tratamiento pendiente del proyecto.

El rol del abogado y el impulso a la “ley Jeremías”

Bruno Rugna, abogado de la familia Monzón, también defendió públicamente y en A24 la iniciativa del oficialismo. En redes sociales señaló que el caso “demuestra la necesidad urgente de debatir y avanzar en la modificación de la ley, incluida la baja en la edad de imputabilidad, desde una mirada jurídica responsable”.

En declaraciones a A24 Rugna adelantó que la estrategia legal estará enfocada en lograr “la mayor pena posible” para la única imputada punible del expediente, la adolescente de 16 años. Según explicó, los otros dos menores participaron de la audiencia de imputación, pero no pueden ser condenados debido a su edad.

El abogado calificó el crimen como un “caso bisagra” y confirmó que trabaja junto a la familia para impulsar una reforma conocida como “ley Jeremías”, con eje en la baja de la edad de imputabilidad.

se-filtro-el-video-del-crimen-de-jeremias-monzon-foto-captura-de-video-redes-sociales-KIMIRS3VKBGMHMH3HTDF4IVJTY (1)

Movilización y apoyo social

Además de las gestiones legislativas, la familia de Jeremías Monzón impulsa marchas y una recolección de firmas para respaldar el proyecto en el Congreso. Rugna sostuvo que buscan sentar un precedente judicial y político: “Queremos que la adolescente tenga la condena más alta posible, de 15 años, y que la pena se cumpla”.

El abogado también advirtió que el debate tendrá consecuencias políticas: “Cada diputado o senador que vote en contra de este proyecto va a tener las manos manchadas con la sangre de Jeremías”.

La reunión prevista con Bullrich será clave para visibilizar el reclamo de la familia y reforzar el impulso a una reforma que vuelve a instalar con fuerza el debate sobre la edad de imputabilidad en la Argentina.